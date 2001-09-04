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Раздел: Культура  
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Кейт Бланшетт посетила мероприятие в необычном платье

Кейт Бланшетт посетила мероприятие в необычном платье Актриса выбрала раритетный образ.

Кейт Бланшетт - одна из самых стильных современных актрис, чьи образы отличаются оммажем голливудскому гламуру 30-х годов. Золотые локоны, силуэтные платья и подчеркнутый аристократизм давно стали главными элементами ее роскошной элегантности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Кейт в образе кинодив той эпохи всегда производит настоящий фурор и вчерашний выход на Венецианском фестивале не стал исключением. Звезда стала гостьей премьерного показа фильма «Суспирия» с Тильдой Суинтон в главной роли.

Для вечернего образа стилисты подобрали для Кейт платье ее любимого итальянского бренда Armani Privé, которое подчерекнуло статность и природный аристократизм знаменитой австралийки.

Стилисты убрали волосы Кейт в косой пробор, выбрав в качестве укладки классическую голливудскую волну. Романтичные локоны в стиле 30-х годов дополнили серьги Chopard с сапфирами и бриллиантами.

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В макияже визажисты сделали ставку на белоснежную бархитистую кожу актрисы, чуть придав ее лицу скульптурности засчет румян и хайлайтера. Мейкап глаз с эффектом легкого смоки-айз подчеркнул глубину взгляда, а помада в нюдовом оттенке стала идеальным завершением роскошного образа Кейт Бланшетт.

Кейт Бланшетт посетила мероприятие в необычном платье
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 Теги: Кейт Бланшетт, платье

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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