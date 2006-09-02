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Звезда "Шерлока" станет отцом в третий раз
Бенедикт Камбербэтч в сериале «Шерлок» станет отцом в третий раз.
Появление Бенедикта Камбербэтча с Софи Хантер на Венецианском фестивале привлекло повышенное внимание прессы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Во-первых, актер не так часто посещает светские мероприятия, а, тем более, с супругой.
А, во-вторых, как бы Софи ни старалась, ей не удалось скрыть изменения в фигуре, говорящие о том, что она скоро станет мамой в третий раз.
До 8 сентября в Венеции будет царить праздничная атмосфера кинофестиваля: премьеры, красные дорожки, званые ужины… На одном из них журналисты заметили Камбербэтча, прилетевшего в на днях Италию. Бенедедикт и Софи посетили Jaeger-LeCoultre Gala Dinner, для которого Хантер выбрала алый наряд свободного кроя. Платье, правда, всё равно не смогло скрыть «положение» Хантер.
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На протяжении всего вечера, актер с женой, по словам очевидцев, принимали поздравления от гостей светского мероприятия. Правда, официального заявления о предстоящем пополнении исполнитель главной роли сериала «Шерлок» пока не сделал. Да и позировать для репортеров вместе с женой он отказался.
Появление Бенедикта Камбербэтча с Софи Хантер на Венецианском фестивале привлекло повышенное внимание прессы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Во-первых, актер не так часто посещает светские мероприятия, а, тем более, с супругой.
А, во-вторых, как бы Софи ни старалась, ей не удалось скрыть изменения в фигуре, говорящие о том, что она скоро станет мамой в третий раз.
До 8 сентября в Венеции будет царить праздничная атмосфера кинофестиваля: премьеры, красные дорожки, званые ужины… На одном из них журналисты заметили Камбербэтча, прилетевшего в на днях Италию. Бенедедикт и Софи посетили Jaeger-LeCoultre Gala Dinner, для которого Хантер выбрала алый наряд свободного кроя. Платье, правда, всё равно не смогло скрыть «положение» Хантер.
Читайте также: Звезда фильма "Один дома" вскоре станет отцом
На протяжении всего вечера, актер с женой, по словам очевидцев, принимали поздравления от гостей светского мероприятия. Правда, официального заявления о предстоящем пополнении исполнитель главной роли сериала «Шерлок» пока не сделал. Да и позировать для репортеров вместе с женой он отказался.
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