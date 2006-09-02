» » Украинская ведущая похвасталась фигурой в обтягивающем платье
Раздел: Культура  
0

Украинская ведущая похвасталась фигурой в обтягивающем платье

Украинская ведущая похвасталась фигурой в обтягивающем платье Свой яркий образ Ребрик дополнила туфлями в тон.

Популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик, которая в апреле во второй раз стала мамой, продемонстрировала стильный образ.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Для утреннего эфира Лилия выбрала платье-футляр бирюзового цвета от бренда BYURSE. Украинский бренд был основан в 2011 году братьями Юрием и Сергеем Баранниковыми.

Читайте также: Вера Брежнева похвасталась стройной фигурой в обтягивающем платье

Стоимость наряда с бандажным эффектом составляет 2000 гривен. Свой яркий образ Ребрик дополнила туфлями в тон.

Украинская ведущая похвасталась фигурой в обтягивающем платье
Украинская ведущая похвасталась фигурой в обтягивающем платье
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Лилия Ребрик, стильное платье

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:35 » Автор: Ирина Шевченко
     771
     0

Похожие новости по теме

Украинская ведущая покрасовалась в стильном купальнике Украинская ведущая покрасовалась в стильном купальнике

Недавно Лилия Ребрик во второй раз стала мамой.

Лилия Ребрик похвасталась первым фото новорожденной Лилия Ребрик похвасталась первым фото новорожденной

Телеведущая показала в соцсети первое фото со второй дочкой.

Вера Брежнева похвасталась стройной фигурой в обтягивающем платье Вера Брежнева похвасталась стройной фигурой в обтягивающем платье

Фото привело фанатов в восторг.

Лилия Ребрик заворожила фигурой в бикини Лилия Ребрик заворожила фигурой в бикини

Ведущая отдыхает с семьей.

Лилия Ребрик похвасталась шикарной фигурой в кожаном платье Лилия Ребрик похвасталась шикарной фигурой в кожаном платье

Телеведущая появилась в смелом образе.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх