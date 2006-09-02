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Раздел: Культура  
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Натали Портман смутила фанатов, надев платье с откровенным декольте

Натали Портман смутила фанатов, надев платье с откровенным декольтеВыглядела актриса очень эффектно.

Вчера на Венецианском кинофестивале состоялась премьера фильма "Vox Lux", в котором Натали Портман играет главную роль.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Для выхода на красную дорожку звезда выбрала золотое платье из сверкающих пайеток от Gucci. с черным бархатным бантом на талии, к которому надела большие бриллиантовые серьги и подобрала черно-золотой клатч.

И, хотя вырез на платье был буквально до талии, выглядела Натали довольно целомудренно. 

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Прическу актриса сделала простую, но красивую - слегка завитые локоны. Макияж был не яркий, но выглядела 37-и летняя звезда очень эффектно.

Натали Портман смутила фанатов, надев платье с откровенным декольте
Натали Портман смутила фанатов, надев платье с откровенным декольте
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 Теги: Натали Портман, откровенное платье

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Сегодня, 12:00 » Автор: Ирина Шевченко
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