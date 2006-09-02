Раздел: Культура
Натали Портман смутила фанатов, надев платье с откровенным декольте
Выглядела актриса очень эффектно.
Вчера на Венецианском кинофестивале состоялась премьера фильма "Vox Lux", в котором Натали Портман играет главную роль.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Для выхода на красную дорожку звезда выбрала золотое платье из сверкающих пайеток от Gucci. с черным бархатным бантом на талии, к которому надела большие бриллиантовые серьги и подобрала черно-золотой клатч.
И, хотя вырез на платье был буквально до талии, выглядела Натали довольно целомудренно.
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Прическу актриса сделала простую, но красивую - слегка завитые локоны. Макияж был не яркий, но выглядела 37-и летняя звезда очень эффектно.
Вчера на Венецианском кинофестивале состоялась премьера фильма "Vox Lux", в котором Натали Портман играет главную роль.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Для выхода на красную дорожку звезда выбрала золотое платье из сверкающих пайеток от Gucci. с черным бархатным бантом на талии, к которому надела большие бриллиантовые серьги и подобрала черно-золотой клатч.
И, хотя вырез на платье был буквально до талии, выглядела Натали довольно целомудренно.
Читайте также: Украинская певица смутила фанатов, надев прозрачное платье
Прическу актриса сделала простую, но красивую - слегка завитые локоны. Макияж был не яркий, но выглядела 37-и летняя звезда очень эффектно.
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