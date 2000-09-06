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Кристен Стюарт рассказала о своей личной жизни

Кристен Стюарт рассказала о своей личной жизниКристен украсила обложку парижского журнала.

28-летняя голливудская актриса Кристен Стюарт приобрела особую популярность после съемок в саге "Сумерки" в 2008 году с Робертом Паттинсоном в главной роли. Позже пара стала встречаться, но их отношения распались в июле 2012 года.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

После громкого расставания Кристен стали замечать в компании девушек, у актрисы были романы с известными моделями.

Недавно Кристен украсила обложку парижского журнала Mastermind Magazine, в интервью которому подняла тему своей личной жизни и сексуальной ориентации:

"Да, двусмысленность – моя любимая вещь. С точки зрения сексуальности? Конечно, – говорит она. "А также в создании фильмов. Если вы идеально точно отвечаете на каждый вопрос, вы не даете людям "пишу для размышлений". Я чувствую то же самое при занятии сексом. Всего знать до конца не нужно", – говорит актриса.

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Кроме этого, в более ранних интервью Стюарт отмечала, что пол ее партнера никогда не имел для нее значения: "Я любила всех тех, с кем встречалась. Думаете, это была фальш? Я всегда принимала свою бисексуальность и никогда не страдала или не была смущена этим фактом". Кристен с конца 2016 года встречается с моделью Стеллой Максвелл.
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 Теги: Кристен Стюарт, личная жизнь

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Вчера, 23:57 » Автор: Едгар Букмирза
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