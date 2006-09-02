» » Ким Кардашьян показала снимок без макияжа
Раздел: Культура  
0

Ким Кардашьян показала снимок без макияжа

Ким Кардашьян показала снимок без макияжа Знаменитость сфотографировалась со своим сыном.

Ким Кардашьян часто удивляет нас новыми образами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

Мы видели ее в латексе, с неоновой волосами, в тапочках и шерстяных носках, но почти никогда папарацци не ловили звезду реалити-шоу без макияжа.

Читайте также: Джареда Лето застали за необычным занятием

А здесь Ким сама выложила в Stories видео с сыном Сэйнт, и на ней ни грамма косметики! И выглядит она все равно на все сто!

Ким Кардашьян показала снимок без макияжа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ким Кардашьян, макияж

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
     35
     0

Похожие новости по теме

Джареда Лето застали за необычным занятием Джареда Лето застали за необычным занятием

Известный певец занялся йогой.

Катя Осадчая показала, как выглядит без макияжа Катя Осадчая показала, как выглядит без макияжа

Ведущая с мужей гуляли в заснеженном парке.

Экс-солистка «ВИА-Гры» показала, как выглядит без макияжа Экс-солистка «ВИА-Гры» показала, как выглядит без макияжа

Надя Мейхер сфотографировалась без макияжа.

Вика из «НеАнгелов» показала, как выглядит без макияжа Вика из «НеАнгелов» показала, как выглядит без макияжа

Девушка выглядит потрясающе.

Без макияжа: Дженнифер Лопес показала лицо без косметики Без макияжа: Дженнифер Лопес показала лицо без косметики

Красиво выглядеть - это работа, считает известная певица Джей Ло.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх