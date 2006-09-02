Раздел: Культура
42-летняя Милла Йовович обнажилась для откровенного фотосета
Актриса позировала для популярного глянца в трусах и без лифчика.
Голливудская актриса с украинскими корнями Мила Йовович, которая недавно не постыдилась показать, как выглядит без макияжа, снялась в довольно странной и провокационной фотосессии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Новый фотосет "без прикрас" 42-летней актрисы был создан для французского журнала l'express Styles.
Редакторы моды этого издания предложили звезде предстать в одежды без любого намека на гламур.
И она была счастлива стать частью этой работы - об этом Йовович сама написала в своем Instagram, где опубликовала фотографии с фотосессии.
На снимках Йовович позировала в колготках, через которые просвечивалась нижнее белье, полупрозрачных топах без белья, водолазках и в других достаточно оригинальных образах.
Читайте также: Милла Йовович покорила красотой в элегантной фотосессии
Снимки актрисы стали довольно откровенными, однако поклонникам они пришлись по нраву.
Голливудская актриса с украинскими корнями Мила Йовович, которая недавно не постыдилась показать, как выглядит без макияжа, снялась в довольно странной и провокационной фотосессии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Новый фотосет "без прикрас" 42-летней актрисы был создан для французского журнала l'express Styles.
Редакторы моды этого издания предложили звезде предстать в одежды без любого намека на гламур.
И она была счастлива стать частью этой работы - об этом Йовович сама написала в своем Instagram, где опубликовала фотографии с фотосессии.
На снимках Йовович позировала в колготках, через которые просвечивалась нижнее белье, полупрозрачных топах без белья, водолазках и в других достаточно оригинальных образах.
Читайте также: Милла Йовович покорила красотой в элегантной фотосессии
Снимки актрисы стали довольно откровенными, однако поклонникам они пришлись по нраву.
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