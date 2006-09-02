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Раздел: Культура  
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Солистка "Время и Стекло" выложила в Сеть пикантный снимок

Солистка "Время и Стекло" выложила в Сеть пикантный снимокПоклонники восхищаются фигурой певицы.

Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло", жена певца и телеведущего Владимира Дантеса Надя Дорофеева поделилась в сети соблазнительным фото.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

На снимке певица запечатлена в провокационной позе, стоя у кирпичной стены. Надя позирует в черном купальнике, который выгодно подчеркивает достоинства ее фигуры.

"Жена Вовы Дантеса", - коротко подписала она фото.

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Поклонники в комментариях восхищаются фигурой певицы, отмечая, что Дантесу повезло с женой.

Солистка "Время и Стекло" выложила в Сеть пикантный снимок

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 Теги: Надя Дорофеева, откровенное фото

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Сегодня, 17:24 » Автор: Ирина Шевченко
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