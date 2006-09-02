Солистка "Время и Стекло" выложила в Сеть пикантный снимок

Поклонники восхищаются фигурой певицы.



Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло", жена певца и телеведущего Владимира Дантеса Надя Дорофеева поделилась в сети соблазнительным фото.



Об этом пишет



На снимке певица запечатлена в провокационной позе, стоя у кирпичной стены. Надя позирует в черном купальнике, который выгодно подчеркивает достоинства ее фигуры.



"Жена Вовы Дантеса", - коротко подписала она фото.



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Поклонники в комментариях восхищаются фигурой певицы, отмечая, что Дантесу повезло с женой.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло", жена певца и телеведущего Владимира Дантеса Надя Дорофеева поделилась в сети соблазнительным фото.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф На снимке певица запечатлена в провокационной позе, стоя у кирпичной стены. Надя позирует в черном купальнике, который выгодно подчеркивает достоинства ее фигуры."Жена Вовы Дантеса", - коротко подписала она фото.Поклонники в комментариях восхищаются фигурой певицы, отмечая, что Дантесу повезло с женой.



