Раздел: Культура
Солистка "Время и Стекло" выложила в Сеть пикантный снимок
Поклонники восхищаются фигурой певицы.
Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло", жена певца и телеведущего Владимира Дантеса Надя Дорофеева поделилась в сети соблазнительным фото.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
На снимке певица запечатлена в провокационной позе, стоя у кирпичной стены. Надя позирует в черном купальнике, который выгодно подчеркивает достоинства ее фигуры.
"Жена Вовы Дантеса", - коротко подписала она фото.
Читайте также: NК выложила в Сеть пикантный снимок
Поклонники в комментариях восхищаются фигурой певицы, отмечая, что Дантесу повезло с женой.
Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло", жена певца и телеведущего Владимира Дантеса Надя Дорофеева поделилась в сети соблазнительным фото.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
На снимке певица запечатлена в провокационной позе, стоя у кирпичной стены. Надя позирует в черном купальнике, который выгодно подчеркивает достоинства ее фигуры.
"Жена Вовы Дантеса", - коротко подписала она фото.
Читайте также: NК выложила в Сеть пикантный снимок
Поклонники в комментариях восхищаются фигурой певицы, отмечая, что Дантесу повезло с женой.
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