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Раздел: Культура  
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Рианна появилась на обложке Garage

Рианна появилась на обложке GarageНаряд певица выбрала очень яркий.

Для обложки известного журнала популярная певица Рианна позирует в винтажном жакете-болеро из ярко-розовых цветов, трусах-шортах Dolce & Gabbana, босоножках Y/Project, а завершает модный ансамбль шикарное колье Tiffany & Co.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.

Бьюти-образ звезды также заслуживает внимания. Рири сделала ставку на естественность, однако добавила яркий акцент в свой макияж - алую помаду. Макияж выполнила визажист Лиза Элдридж с помощью косметики Fenty Beauty. А нейл-стилист Дженни Лонгворс сделала певице длинные золотые ногти.

Автором съемки стала американская художница Деана Лоусон, исследующая в своих работах темы семьи, близости, духовности и сексуальности. Стилизовал фотографии Карлос Назарио.

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По его словам, он подбирал винтажные вещи так, чтобы они выглядели не менее стильными, чем наряды из последних коллекций.
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 Теги: Рианна, Garage, журнал

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Сегодня, 21:56 » Автор: Едгар Букмирза
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