Раздел: Культура
Дуа Липа покорила публику эффектным леопардовым нарядом
Дуа Липа позировала в коротком облегающем платье с классическим тигровым принтом из велюра
Популярная британская исполнительница является одной из наиболее известных и стильных представительниц британского шоу-бизнеса, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Тем не менее, Дуа Липа продолжает вдохновлять многомиллионную армию поклонниц, демонстрируя актуальные аутфиты. Например, вчера соблазнительная брюнетка посетила вечеринку, которую организовывали сотрудники популярного журнала «GQ», а также представители люксового бренда одежды «HUGO BOSS». Кстати, торжественное мероприятие прошло в центре Лондона. При этом исполнительница хита «Be The One» продемонстрировала сногсшибательную фигуру, следуя всем модным трендам.
Так Дуа Липа позировала в коротком облегающем платье с классическим тигровым принтом из велюра, черных босоножках на высоких каблуках элитного французского бренда «Yves Saint Laurent», а также дополнив лук, используя оригинальную сумку-клатч темного оттенка. В качестве аксессуаров, британская исполнительница отдала предпочтение нескольким браслетам из розового золота, а также выгодно подчеркнула взгляд, сделав стрелки. Примечательно, что звезда сцены прибыла на торжественное мероприятие не одна, а будучи в компании бойфренда-манекенщика. Кстати, спутник длинноногой брюнетке не стал следовать модным трендам, поэтому надел классический брючный костюм черного цвета.
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При этом юная певица не ушла с пустыми руками. Ведь Липа стала обладательницей премии «Лучший соло-исполнитель». Напомним, что победительницей в номинации «Дизайнер года» стала бессменная Донателла Версаче, а в категории «Модельер-легенда» победу одержал Ральф Лорен. Кстати, престижную церемонию посетили Кайли Миногу с бойфрендом-редактором журнала «GQ», Наоми Кэмпбелл и Роуз Макгоуэн.
Популярная британская исполнительница является одной из наиболее известных и стильных представительниц британского шоу-бизнеса, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Тем не менее, Дуа Липа продолжает вдохновлять многомиллионную армию поклонниц, демонстрируя актуальные аутфиты. Например, вчера соблазнительная брюнетка посетила вечеринку, которую организовывали сотрудники популярного журнала «GQ», а также представители люксового бренда одежды «HUGO BOSS». Кстати, торжественное мероприятие прошло в центре Лондона. При этом исполнительница хита «Be The One» продемонстрировала сногсшибательную фигуру, следуя всем модным трендам.
Так Дуа Липа позировала в коротком облегающем платье с классическим тигровым принтом из велюра, черных босоножках на высоких каблуках элитного французского бренда «Yves Saint Laurent», а также дополнив лук, используя оригинальную сумку-клатч темного оттенка. В качестве аксессуаров, британская исполнительница отдала предпочтение нескольким браслетам из розового золота, а также выгодно подчеркнула взгляд, сделав стрелки. Примечательно, что звезда сцены прибыла на торжественное мероприятие не одна, а будучи в компании бойфренда-манекенщика. Кстати, спутник длинноногой брюнетке не стал следовать модным трендам, поэтому надел классический брючный костюм черного цвета.
Читайте также: Тина Кароль покорила публику смелым нарядом
При этом юная певица не ушла с пустыми руками. Ведь Липа стала обладательницей премии «Лучший соло-исполнитель». Напомним, что победительницей в номинации «Дизайнер года» стала бессменная Донателла Версаче, а в категории «Модельер-легенда» победу одержал Ральф Лорен. Кстати, престижную церемонию посетили Кайли Миногу с бойфрендом-редактором журнала «GQ», Наоми Кэмпбелл и Роуз Макгоуэн.
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