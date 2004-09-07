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Раздел: Культура  
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Оля Полякова порадовала нежным снимком с дочерьми

Оля Полякова порадовала нежным снимком с дочерьмиПевица объявила в семье год английского языка

Одна из ярких и неординарных представительниц украинского шоу-бизнеса Ольга Полякова рассказала подписчикам своего микроблога интересную новость из жизни своей семьи, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

Знаменитая исполнительница пояснила: «Этот год в нашей семье объявили годом английского. Первыми потерпать конечно будут дочки. Возраст, уровень языка и пожелания у девчонок разные. Кажется, я пересмотрела все языковые школы. Нашла прекрасный вариант для обеих!».

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В качестве иллюстрации к посту она разместила эффектный семейный фотоснимок, на котором суперблондинка запечатлена в компании своих дочерей – Марией и Алисой.

Оля Полякова порадовала нежным снимком с дочерьми
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 Теги: Оля Полякова, дочери

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Сегодня, 08:51 » Автор: Татьяна Ларина
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