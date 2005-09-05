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Раздел: Культура  
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Ольга Сумская сообщила, что думает об украинском кино

Ольга Сумская сообщила, что думает об украинском киноТелеведущая призналась, что она долго этого ждала

Известная украинская телеведущая и актриса Ольга Сумская рассказала, чего ожидала от отечественного кинематографа. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

"В первую очередь хотелось бы сказать об успехах. В частности, украинское кино наконец-то вышло в прокат. Дубляж на украинском очень качественный и хорошо воспринимается зрителем, а украинские актеры наконец снимаются в главных ролях. Мы так долго этого ждали", - сказала она.

В то же время Сумская уточнила, чему следует посвятить сегодняшний День украинского кино.

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"Проблемой остаются, к сожалению, недостатки в творческих процессах и организации. Также они заключаются в отсутствии достойных бюджетов и хороших сценариев", - подчеркнула она.
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 Теги: Оля Сумская, кино

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Сегодня, 12:15 » Автор: Татьяна Ларина
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