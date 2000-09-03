Раздел: Культура
Ольга Фреймут показала фото без макияжа
Телеведущая выглядит превосходно.
Ольга Фреймут поделилась утренним снимком, позируя в легкой майке и нижнем белье, а также демонстрируя лицо без косметики.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glianec.com.ua.
Телеведущая выглядит превосходно и смело хвастается естественной красотой. А свой пост Фреймут посвятила поклонникам и, как обычно, предложила помощь.
"Друзі, ви багато писали, що у новій програмі «Оля» вам не вистачає моїх ревізорських проявів. Я вас почула - і чекаю на запрошення . Де я можу допомогти? Якщо самому не хочеться сваритися заради справедливості, покличте мене. Приклади історій, за які одразу візьмуся : Вас обманули , або зневажливо поставилися в ресторані, магазині , готелі? Чоловік зрадив - і ви знаєте коханку в обличчя , але з певних причин не хочете самі висловити їй все, що думаєте?
Читайте также: Ольга Фреймут поделилась добрым семейным фото
Затопив знову сусід, а ви поняття не маєте , як на нього вплинути? Образили вашу собаку? В садочку , школі над вашою дитиною знущаються , просять хабар? Вам не виплатили зарплату? У вас для вирішення конфлікту є я. Пишіть запрошення під цим фото. І конкретні історії . Просто запрошення без причини - не аргумент."
Ольга Фреймут поделилась утренним снимком, позируя в легкой майке и нижнем белье, а также демонстрируя лицо без косметики.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glianec.com.ua.
Телеведущая выглядит превосходно и смело хвастается естественной красотой. А свой пост Фреймут посвятила поклонникам и, как обычно, предложила помощь.
"Друзі, ви багато писали, що у новій програмі «Оля» вам не вистачає моїх ревізорських проявів. Я вас почула - і чекаю на запрошення . Де я можу допомогти? Якщо самому не хочеться сваритися заради справедливості, покличте мене. Приклади історій, за які одразу візьмуся : Вас обманули , або зневажливо поставилися в ресторані, магазині , готелі? Чоловік зрадив - і ви знаєте коханку в обличчя , але з певних причин не хочете самі висловити їй все, що думаєте?
Читайте также: Ольга Фреймут поделилась добрым семейным фото
Затопив знову сусід, а ви поняття не маєте , як на нього вплинути? Образили вашу собаку? В садочку , школі над вашою дитиною знущаються , просять хабар? Вам не виплатили зарплату? У вас для вирішення конфлікту є я. Пишіть запрошення під цим фото. І конкретні історії . Просто запрошення без причини - не аргумент."
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