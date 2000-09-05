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Раздел: Культура  
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Актеры студии "Квартал 95" показали своих двойников

Актеры студии "Квартал 95" показали своих двойников Дублеры подменяют Кошевого и Зеленского на съемках.

Шоумен и Владимир Зеленский опубликовал новое фото в социальной сети, на котором он и Евгений Кошевой позируют со своими экранными двойниками, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Expres.

Как известно, знаменитости сейчас находятся на съемках фильма во Львове.

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"Спасибо нашим каскадерам", - подписал фото артист.

Актеры студии "Квартал 95" показали своих двойников
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 Теги: Зеленский, Кошевой, каскадеры

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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