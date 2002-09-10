Раздел: Культура
Известная украинская ведущая похвасталась подросшей дочерью
Лилия Ребрик с дочерью погуляла на свадьбе коллеги.
Ведущий программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Сергей Зенин и его возлюбленная, основательница бренда Nika Medisan, сыграли свадьбу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Торжество состоялось 7 сентября в одном из киевских ресторанов среди соснового леса. Брак пара оформила официально еще весной этого года – 29 апреля они расписались.«Мы очень долго сомневались – делать свадьбу, или нет. Но мне кажется, что мы приняли наиболее правильное решение. Здорово, что у нас будет еще одно приятное воспоминание в жизни!», – поделился Сергей Зенин.
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Поздравить молодоженов пришла команда «Ранку з Україною», среди которых ведущие Лилия Ребрик, Светлана Катренко и Григорий Герман. Ребрик на празднике сопровождала старшая дочь Диана, которая в этому году пошла в первый класс. На странице в Instagram актриса поделилась эксклюзивными фото.
Ведущий программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Сергей Зенин и его возлюбленная, основательница бренда Nika Medisan, сыграли свадьбу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Торжество состоялось 7 сентября в одном из киевских ресторанов среди соснового леса. Брак пара оформила официально еще весной этого года – 29 апреля они расписались.«Мы очень долго сомневались – делать свадьбу, или нет. Но мне кажется, что мы приняли наиболее правильное решение. Здорово, что у нас будет еще одно приятное воспоминание в жизни!», – поделился Сергей Зенин.
Читайте также: Известная украинская ведущая покрасовалась в одном полотенце
Поздравить молодоженов пришла команда «Ранку з Україною», среди которых ведущие Лилия Ребрик, Светлана Катренко и Григорий Герман. Ребрик на празднике сопровождала старшая дочь Диана, которая в этому году пошла в первый класс. На странице в Instagram актриса поделилась эксклюзивными фото.
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