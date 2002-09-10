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Раздел: Культура  
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Lady Gaga сильно изменилась

Lady Gaga сильно измениласьПоклонники с трудом узнали звезду.

Популярная певица Леди Гага продолжает шокировать своих поклонников своим внешним видом.

Только на этот раз певицу подвели не странные наряды, а пластика лица, которая буквально ужаснула фанатов артистки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Знай.

На днях Леди Гагу заметили на светском вечере в Торонто, где популярная певица позировала перед фотографами в элегантном серебряном платье без бретелек.

Поклонники оценили похудевшую фигуру певицы, однако не смогли спокойно смотреть на изменившиеся лицо женщины.

"Смотреть страшно", - заявили фолловеры певицы в Сети и признались, что Гага стала изуродованной жертвой пластической хирургии.

Опытные специалисты смогли по фото определить, что Леди Гага несколько раз переделывала форму носа, корректировала скулы, увеличила губы, подняла нависшие веки и убрала комки Биша, чтобы подчеркнуть идеальный овал лица.

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Кроме того, фотографии прошлых лет демонстрируют округлые черты лица поп-дивы. На некоторых ранних снимках заметна девичья юношеская припухлость, а на более поздних – лицо уже мускулизировано. Добиться такого эффекта позволяют процедуры контурной пластики лица, прежде всего введение филлеров. Певице, очевидно, скорректировали форму скул, добавив в эту зону немного объема.

Lady Gaga сильно изменилась
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 Теги: Леди Гага, новый образ

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Сегодня, 17:22 » Автор: Ирина Шевченко
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