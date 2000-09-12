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Раздел: Культура  
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Дима Билан рассказал о депрессии и других проблемах со здоровьем

Дима Билан рассказал о депрессии и других проблемах со здоровьем Российский певец переживает не лучшие времена.

Популярный российский певец, победитель международного песенного конкурса Евровидение-2008 от РФ Дима Билан признался, что недавно серьезно переболел, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

"Я тут даже болел, чуть не слег с воспалением легких, но вовремя обратился в больницу. Кроме того, я пережил серьезные душевные проблемы, сильную депрессию, из которой сейчас выхожу", - рассказал Билан.

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Отметим, проблемы со здоровьем преследуют артиста уже несколько лет. В прошлом году Билан из-за болезни пропустил вручение музыкальной премии "Звуковая дорожка". А до этого артист слег с бронхитом.
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 Теги: Дима Билан, здоровье

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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