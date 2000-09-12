Дима Билан рассказал о депрессии и других проблемах со здоровьем

Российский певец переживает не лучшие времена.



Популярный российский певец, победитель международного песенного конкурса Евровидение-2008 от РФ Дима Билан признался, что недавно серьезно переболел, сообщает



"Я тут даже болел, чуть не слег с воспалением легких, но вовремя обратился в больницу. Кроме того, я пережил серьезные душевные проблемы, сильную депрессию, из которой сейчас выхожу", - рассказал Билан.



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Отметим, проблемы со здоровьем преследуют артиста уже несколько лет. В прошлом году Билан из-за болезни пропустил вручение музыкальной премии "Звуковая дорожка". А до этого артист слег с бронхитом. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Популярный российский певец, победитель международного песенного конкурса Евровидение-2008 от РФ Дима Билан признался, что недавно серьезно переболел, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф "Я тут даже болел, чуть не слег с воспалением легких, но вовремя обратился в больницу. Кроме того, я пережил серьезные душевные проблемы, сильную депрессию, из которой сейчас выхожу", - рассказал Билан.Отметим, проблемы со здоровьем преследуют артиста уже несколько лет. В прошлом году Билан из-за болезни пропустил вручение музыкальной премии "Звуковая дорожка". А до этого артист слег с бронхитом.



