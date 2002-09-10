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Раздел: Культура  
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Валерий Меладзе поделился редким семейным снимком

Валерий Меладзе поделился редким семейным снимкомПевец опубликовал романтичное фото с Альбиной Джанабаевой.

Известный певец Валерий Меладзе поделился с поклонниками романтическим кадром, на котором изображен со своей супругой, экс-участницей группы ВИА Гра Альбиной Джанабаевой.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

На фото, сделанном во время романтического вечера на теплоходе, Меладзе и Джанабаева весело смеются, позируя в халатах:

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«Всем прекрасного вечера!», - подписал снимок артист.

Валерий Меладзе поделился редким семейным снимком
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 Теги: Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева

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Сегодня, 12:10 » Автор: Ирина Шевченко
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