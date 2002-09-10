Валерий Меладзе поделился редким семейным снимком

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Валерий Меладзе завел собственный аккаунт в Instagram и уже опубликовал в нем первые снимки.

Кажется, что пылкие любовные отношения, которыми все восхищались, между знаменитыми музыкантами – исполнителем Валерием Меладзе и певицей Альбиной Джанабаевой, наткнулись на «ледокол размолвок» и дали трещину. Интернет полон сплетнями и слухами о том, что Меладзе решил бросить артистку. Тем более, что присутствующие на