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Раздел: Культура  
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Визит Сталлоне в Россию был отменен

Визит Сталлоне в Россию был отменен Известный актер попал в скандал по вине организаторов мероприятия.

Знаменитый актер популярных боевиков 90-х попал в скандал в Российской федерации, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на plitkar.com.ua.

Как сообщается, Сильвестр должен был провести в столице РФ мастер-класс «Преодоление». За пару дней до мероприятия была остановлена реализация билетов, а позже организаторы оповестили всех об отмене действия. Фаны Сталлоне шокированы произошедшим, так как многие купили дорогостоящие билеты, а возвращать им деньги никто не собирается.

После отмены мероприятия в интернете распространились слухи, что мероприятие якобы отменили по вине организаторов, которые захотели чтобы поселили знаменитость в отеле бесплатно. Также стало известно, что интервью со звездой «стоило» 80 тыс. дол.

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Многие пользователи в сети уверены, что актер даже не знает о своем визите в Москву, что мероприятие организовали мошенники с целью легкой наживы.
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 Теги: Сталлоне, скандал, Россия

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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