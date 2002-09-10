Раздел: Культура
Яблочко от яблоньки: дочь Мадонны вышла на подиум полуобнаженной
Лурдес впервые вышла на подиум, и сразу всех впечатлила.
21-летняя Лурдес Мария Чикконе-Леон, которая является дочерью эпатажной певицы Мадонны, на днях удивившей общественность своим странным образом, дебютировала на модном показе во время Недели моды в Нью-Йорке.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
При этом девушка, с ранних лет известная своими свободными взглядами, и противостоянием стереотипам, выбрала для первого выхода на подиум коллекцию независимого спортивного бренда под названием Gypsy Sport.
Лурдес-Мария примерила довольно смелый наряд, состоящий из подобия бюстгальтера, украшенного ракушками, рваных джинсов и массивных белых кроссовок.
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Сложно сказать, рискнет ли кто-нибудь надеть это все в повседневной жизни, но первый выход Лурдес-Марии в историю точно уже вошел.
21-летняя Лурдес Мария Чикконе-Леон, которая является дочерью эпатажной певицы Мадонны, на днях удивившей общественность своим странным образом, дебютировала на модном показе во время Недели моды в Нью-Йорке.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
При этом девушка, с ранних лет известная своими свободными взглядами, и противостоянием стереотипам, выбрала для первого выхода на подиум коллекцию независимого спортивного бренда под названием Gypsy Sport.
Лурдес-Мария примерила довольно смелый наряд, состоящий из подобия бюстгальтера, украшенного ракушками, рваных джинсов и массивных белых кроссовок.
Читайте также: Известная модель вышла на подиум беременной
Сложно сказать, рискнет ли кто-нибудь надеть это все в повседневной жизни, но первый выход Лурдес-Марии в историю точно уже вошел.
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