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Известная украинская ведущая впечатлила внешним видом

Известная украинская ведущая впечатлила внешним видомМаша Ефросинина показала, как хочет выглядеть с утра.

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина в очередной раз очаровала своих поклонников внешним видом.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Не секрет, что Маша – обладательница яркой внешности. Ведущая часто сравнивают со многими красотками мира, в том числе и с Моникой Белуччи.

На этот раз Маша опубликовала портретное фото, а ее подписчики пришли в восторг от внешнего вида звезды. Ефросинина с юмором подписала фото: "Хочу так выглядеть с утра", на что поклонники отметили, что ведущая "выглядит отлично и без макияжа".

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"Шикарная брюнетка", "Красивая Мария", "Шикарная, Маша!", "Маша Вы всегда прекрасно выглядите. Даже видео с тренировок, на которых Вы без макияжа смотрятся очень мило. Натуральная красота одно, косметика другое, но красота то никуда не девается", "Да ты просто красотка!!!", "Яка ж ви красуня! Захоплююсь шалено", – прокомментировали поклонники.

Известная украинская ведущая впечатлила внешним видом
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 Теги: Маша Ефросинина, красота

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Сегодня, 13:09 » Автор: Ирина Шевченко
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