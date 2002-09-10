Раздел: Культура
Известная украинская ведущая впечатлила внешним видом
Маша Ефросинина показала, как хочет выглядеть с утра.
Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина в очередной раз очаровала своих поклонников внешним видом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Не секрет, что Маша – обладательница яркой внешности. Ведущая часто сравнивают со многими красотками мира, в том числе и с Моникой Белуччи.
На этот раз Маша опубликовала портретное фото, а ее подписчики пришли в восторг от внешнего вида звезды. Ефросинина с юмором подписала фото: "Хочу так выглядеть с утра", на что поклонники отметили, что ведущая "выглядит отлично и без макияжа".
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"Шикарная брюнетка", "Красивая Мария", "Шикарная, Маша!", "Маша Вы всегда прекрасно выглядите. Даже видео с тренировок, на которых Вы без макияжа смотрятся очень мило. Натуральная красота одно, косметика другое, но красота то никуда не девается", "Да ты просто красотка!!!", "Яка ж ви красуня! Захоплююсь шалено", – прокомментировали поклонники.
Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина в очередной раз очаровала своих поклонников внешним видом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Не секрет, что Маша – обладательница яркой внешности. Ведущая часто сравнивают со многими красотками мира, в том числе и с Моникой Белуччи.
На этот раз Маша опубликовала портретное фото, а ее подписчики пришли в восторг от внешнего вида звезды. Ефросинина с юмором подписала фото: "Хочу так выглядеть с утра", на что поклонники отметили, что ведущая "выглядит отлично и без макияжа".
Читайте также: 58-летняя Шерон Стоун впечатлила фанатов внешним видом
"Шикарная брюнетка", "Красивая Мария", "Шикарная, Маша!", "Маша Вы всегда прекрасно выглядите. Даже видео с тренировок, на которых Вы без макияжа смотрятся очень мило. Натуральная красота одно, косметика другое, но красота то никуда не девается", "Да ты просто красотка!!!", "Яка ж ви красуня! Захоплююсь шалено", – прокомментировали поклонники.
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