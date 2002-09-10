Раздел: Культура
Ани Лорак ослепила фанатов откровенным блестящим нарядом
Каждый новый образ Лорак еще лучше предыдущего.
Чтобы постоянно подогревать интерес публики к своей персоне Ани Лорак с недавних пор даже не нужно выходить в свет - достаточно просто регулярно публиковать в сети эффектные фото.
Это звучит смешно, но в век невероятной популярности социальных сетей это действительно работает, пишет Хроника.инфо со ссылкой на viva.
Ежедневные посты в нарядах, которые вызывают восторг - и о тебе не забудут!
К примеру, на днях Ани опубликовала в личном микроблоге новое фото, на котором позирует в стильном костюме, сплошь расшитом стразами. Помимо сияющего эффекта, стоит отметить, что сексуальный топ и мини-шорты удачно подчеркнули все достоинства фигуры певицы, которая пребывает в поистине идеальной форме.
Как это часто бывает, новый снимок Ани сопроводила посланием, посвященным поклонникам:
Читайте также: Ани Лорак подчеркнула фигуру блестящим нарядом
"Каждый миг нашей жизни наполняем радостью и любовью . Пусть люди чувствуют ваш свет! Каждая душа уникальна..."
Чтобы постоянно подогревать интерес публики к своей персоне Ани Лорак с недавних пор даже не нужно выходить в свет - достаточно просто регулярно публиковать в сети эффектные фото.
Это звучит смешно, но в век невероятной популярности социальных сетей это действительно работает, пишет Хроника.инфо со ссылкой на viva.
Ежедневные посты в нарядах, которые вызывают восторг - и о тебе не забудут!
К примеру, на днях Ани опубликовала в личном микроблоге новое фото, на котором позирует в стильном костюме, сплошь расшитом стразами. Помимо сияющего эффекта, стоит отметить, что сексуальный топ и мини-шорты удачно подчеркнули все достоинства фигуры певицы, которая пребывает в поистине идеальной форме.
Как это часто бывает, новый снимок Ани сопроводила посланием, посвященным поклонникам:
Читайте также: Ани Лорак подчеркнула фигуру блестящим нарядом
"Каждый миг нашей жизни наполняем радостью и любовью . Пусть люди чувствуют ваш свет! Каждая душа уникальна..."
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