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Раздел: Культура  
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Ани Лорак ослепила фанатов откровенным блестящим нарядом

Ани Лорак ослепила фанатов откровенным блестящим нарядомКаждый новый образ Лорак еще лучше предыдущего.

Чтобы постоянно подогревать интерес публики к своей персоне Ани Лорак с недавних пор даже не нужно выходить в свет - достаточно просто регулярно публиковать в сети эффектные фото.

Это звучит смешно, но в век невероятной популярности социальных сетей это действительно работает, пишет Хроника.инфо со ссылкой на viva.

Ежедневные посты в нарядах, которые вызывают восторг - и о тебе не забудут!

К примеру, на днях Ани опубликовала в личном микроблоге новое фото, на котором позирует в стильном костюме, сплошь расшитом стразами. Помимо сияющего эффекта, стоит отметить, что сексуальный топ и мини-шорты удачно подчеркнули все достоинства фигуры певицы, которая пребывает в поистине идеальной форме.

Как это часто бывает, новый снимок Ани сопроводила посланием, посвященным поклонникам:

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"Каждый миг нашей жизни наполняем радостью и любовью . Пусть люди чувствуют ваш свет! Каждая душа уникальна..."

Ани Лорак ослепила фанатов откровенным блестящим нарядом
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 Теги: Ани Лорак, блестяший наряд

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Сегодня, 15:05 » Автор: Ирина Шевченко
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