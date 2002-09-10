» » Ольга Фреймут впечатлила экстравагантным нарядом
Раздел: Культура  
0

Ольга Фреймут впечатлила экстравагантным нарядом

Ольга Фреймут впечатлила экстравагантным нарядомВедущая подчеркнула идеальную фигуру дизайнерским нарядом.

Оля Фреймут примерила на себя образ Барби, позируя в восхитительном платье нежного пудрово-розового оттенка.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

Платья красивого цвета с оригинальными карманами смотрелось изящно на точеной фигуре телеведущей. Свой образ Фреймут дополнила туфлями-лодочками белого цвета.

Фотографией модного образа Ольга поделилась в соцсети и прокомментировала свой пост:

Читайте также: Ольга Фреймут поразила откровенным нарядом, не скрывающим белье

"15 вересня в Національній опері України прем’єра «Лебединого озера» за участі Олександра Стоянова, Каті Кухар та Анни Софії Шеллер, Прими-балерини New York City Ballet та San Francisco Ballet.

Я обов`язково буду, щоб прикрасити душу. А ви? ... Катя, Саша, дякую за квіти!"

Ольга Фреймут впечатлила экстравагантным нарядом
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ольга Фреймут, нежный образ

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:36 » Автор: Ирина Шевченко
     1276
     0

Похожие новости по теме

Ольга Фреймут удивила откровенным декольте Ольга Фреймут удивила откровенным декольте

Ведущая покрасовалась в платье за 15 тысяч гривен.

Ольга Фреймут восхитила элегантным образом Ольга Фреймут восхитила элегантным образом

Ведущая покрасовалась в белом костюме.

Ольга Фреймут затмила всех в платье за 2 тысячи долларов Ольга Фреймут затмила всех в платье за 2 тысячи долларов

Образ ведущая дополнила красными туфлями.

Ольга Фреймут поразила откровенным нарядом, не скрывающим белье Ольга Фреймут поразила откровенным нарядом, не скрывающим белье

Такой ведущую еще никто не видел.

Ольга Фреймут поразила новым элегантным образом Ольга Фреймут поразила новым элегантным образом

Ольга Фреймут порадовала поклонников новой фотографией.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх