» » Дуа Липа расплакалась во время выступления
Раздел: Культура  
0

Дуа Липа расплакалась во время выступления

Дуа Липа расплакалась во время выступленияБританская исполнительница продолжает всемирный гастрольный тур.

Вчера знаменитая брюнетка выступила с сольным концертом в Шанхае. Длинноногая певица исполнила все известные хиты, а также несколько композиций из первого альбома, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

Однако не всем поклонникам удалось насладиться вечером и живым выступлением поп-дивы. Во время концерта в зрительном зале появилось около 10-и радужных флагов. Несколько местных жителей размахивали транспарантами, в качестве демонстрации и поддержки китайского ЛГБТ-сообщества. Но охранники ночного клуба, в котором проходило мероприятие, моментально скрутили и выгнали активистов. При этом Дуа Липа оставалась на сцене.

Юная британка не смогла сдержать слез, поэтому едва закончила выступление. Позже длинноногая брюнетка обратилась ко всем поклонникам, опубликовав сообщение в одной из социальных сетей. «Я хочу создать безопасную атмосферу для каждого из вас. Я хочу, чтобы мы пели, веселились и отлично проводили время вместе. Мы пробудем здесь не долго, но я надеюсь, что вам понравились все композиции, а в будущем мы встретимся вновь», - заявила исполнительница хита «One Kiss». Кроме того на странице в социальной сети Инстаграм Дуа Липа поведала, что испытала шок и сожаление за поклонников, которым не удалось пробыть на выступлении до конца. Однако британка гордится их храбростью и решительностью.

Читайте также: Тина Кароль расплакалась на съемках шоу

«Я буду стоять рядом с вами, за вашу любовь и убеждение! Я так горжусь и благодарю каждого, кто не побоялся проявить собственную позицию. Я надеюсь, что сейчас вы в безопасности, и всем понравилось мое выступление. Ради таких поклонников стоит объехать весь мир», - призналась поп-исполнительница в социальной сети.

Дуа Липа расплакалась во время выступления
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Дуа Липа, певица

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 05:26 » Автор: Татьяна Ларина
     43
     0

Похожие новости по теме

Дуа Липа покорила публику эффектным леопардовым нарядом Дуа Липа покорила публику эффектным леопардовым нарядом

Дуа Липа позировала в коротком облегающем платье с классическим тигровым принтом из велюра

Дуа Липа украсила на обложку известного глянца Дуа Липа украсила на обложку известного глянца

Британская исполнительница может похвастаться множеством достижений, несмотря на свой юный возраст.

Тина Кароль расплакалась прямо на сцене Тина Кароль расплакалась прямо на сцене

Появилось эмоциональное видео.

Популярная украинская певица расплакалась во время выступления Популярная украинская певица расплакалась во время выступления

Известная украинская певица не смогла сдержать эмоций перед исполнением знаковой для нее песни.

Тина Кароль расплакалась на съемках шоу Тина Кароль расплакалась на съемках шоу

Слепая девочка на "Голос. Діти 3" довела певицу до слез.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх