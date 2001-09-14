Раздел: Культура
Дуа Липа расплакалась во время выступления
Британская исполнительница продолжает всемирный гастрольный тур.
Вчера знаменитая брюнетка выступила с сольным концертом в Шанхае. Длинноногая певица исполнила все известные хиты, а также несколько композиций из первого альбома, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Однако не всем поклонникам удалось насладиться вечером и живым выступлением поп-дивы. Во время концерта в зрительном зале появилось около 10-и радужных флагов. Несколько местных жителей размахивали транспарантами, в качестве демонстрации и поддержки китайского ЛГБТ-сообщества. Но охранники ночного клуба, в котором проходило мероприятие, моментально скрутили и выгнали активистов. При этом Дуа Липа оставалась на сцене.
Юная британка не смогла сдержать слез, поэтому едва закончила выступление. Позже длинноногая брюнетка обратилась ко всем поклонникам, опубликовав сообщение в одной из социальных сетей. «Я хочу создать безопасную атмосферу для каждого из вас. Я хочу, чтобы мы пели, веселились и отлично проводили время вместе. Мы пробудем здесь не долго, но я надеюсь, что вам понравились все композиции, а в будущем мы встретимся вновь», - заявила исполнительница хита «One Kiss». Кроме того на странице в социальной сети Инстаграм Дуа Липа поведала, что испытала шок и сожаление за поклонников, которым не удалось пробыть на выступлении до конца. Однако британка гордится их храбростью и решительностью.
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«Я буду стоять рядом с вами, за вашу любовь и убеждение! Я так горжусь и благодарю каждого, кто не побоялся проявить собственную позицию. Я надеюсь, что сейчас вы в безопасности, и всем понравилось мое выступление. Ради таких поклонников стоит объехать весь мир», - призналась поп-исполнительница в социальной сети.
Вчера знаменитая брюнетка выступила с сольным концертом в Шанхае. Длинноногая певица исполнила все известные хиты, а также несколько композиций из первого альбома, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Однако не всем поклонникам удалось насладиться вечером и живым выступлением поп-дивы. Во время концерта в зрительном зале появилось около 10-и радужных флагов. Несколько местных жителей размахивали транспарантами, в качестве демонстрации и поддержки китайского ЛГБТ-сообщества. Но охранники ночного клуба, в котором проходило мероприятие, моментально скрутили и выгнали активистов. При этом Дуа Липа оставалась на сцене.
Юная британка не смогла сдержать слез, поэтому едва закончила выступление. Позже длинноногая брюнетка обратилась ко всем поклонникам, опубликовав сообщение в одной из социальных сетей. «Я хочу создать безопасную атмосферу для каждого из вас. Я хочу, чтобы мы пели, веселились и отлично проводили время вместе. Мы пробудем здесь не долго, но я надеюсь, что вам понравились все композиции, а в будущем мы встретимся вновь», - заявила исполнительница хита «One Kiss». Кроме того на странице в социальной сети Инстаграм Дуа Липа поведала, что испытала шок и сожаление за поклонников, которым не удалось пробыть на выступлении до конца. Однако британка гордится их храбростью и решительностью.
Читайте также: Тина Кароль расплакалась на съемках шоу
«Я буду стоять рядом с вами, за вашу любовь и убеждение! Я так горжусь и благодарю каждого, кто не побоялся проявить собственную позицию. Я надеюсь, что сейчас вы в безопасности, и всем понравилось мое выступление. Ради таких поклонников стоит объехать весь мир», - призналась поп-исполнительница в социальной сети.
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