» » Настя Каменских удивила болезненной худобой
Раздел: Культура  
0

Настя Каменских удивила болезненной худобой

Настя Каменских удивила болезненной худобойФанаты обеспокоены внешним видом Насти и советуют ей больше не худеть.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, выбрала неудачный наряд для прогулки, который только подчеркнул ее худобу.

Такое мнение выразили поклонники артистки под одним из последних фото в ее Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

На снимке Настя запечатлена в длинном черном платье, поверх которого надела жакет такого же цвета. Образ певица дополнила ботинками в тон наряду.

Читайте также: Вера Брежнева удивила болезненной худобой

Фанаты обеспокоены внешним видом Насти и советуют ей больше не худеть. А наряд, по мнению поклонников, не подходит ей.

Настя Каменских удивила болезненной худобой
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:30 » Автор: Ирина Шевченко
     1839
     0

Похожие новости по теме

Вера Брежнева удивила болезненной худобой Вера Брежнева удивила болезненной худобой

Певица сильно похудела.

Настя Каменских удивила костюмом-пижамой Настя Каменских удивила костюмом-пижамой

Наряд подчеркнул фигуру певицы.

Фанаты искупали в комплиментах новый образ Насти Каменских Фанаты искупали в комплиментах новый образ Насти Каменских

Певица поразила внешним видом в стильном наряде.

В Сети обсуждают неудачный наряд Насти Каменских В Сети обсуждают неудачный наряд Насти Каменских

Певица похвасталась модной обновкой в столичном ресторане.

Настя Каменских удивила игривым образом Настя Каменских удивила игривым образом

В Инстаграме украинская красотка добавила новый снимок.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх