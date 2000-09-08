Раздел: Культура
Настя Каменских удивила болезненной худобой
Фанаты обеспокоены внешним видом Насти и советуют ей больше не худеть.
Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, выбрала неудачный наряд для прогулки, который только подчеркнул ее худобу.
Такое мнение выразили поклонники артистки под одним из последних фото в ее Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
На снимке Настя запечатлена в длинном черном платье, поверх которого надела жакет такого же цвета. Образ певица дополнила ботинками в тон наряду.
Читайте также: Вера Брежнева удивила болезненной худобой
Фанаты обеспокоены внешним видом Насти и советуют ей больше не худеть. А наряд, по мнению поклонников, не подходит ей.
Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, выбрала неудачный наряд для прогулки, который только подчеркнул ее худобу.
Такое мнение выразили поклонники артистки под одним из последних фото в ее Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
На снимке Настя запечатлена в длинном черном платье, поверх которого надела жакет такого же цвета. Образ певица дополнила ботинками в тон наряду.
Читайте также: Вера Брежнева удивила болезненной худобой
Фанаты обеспокоены внешним видом Насти и советуют ей больше не худеть. А наряд, по мнению поклонников, не подходит ей.
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