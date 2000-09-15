Раздел: Культура
Ева Лонгория без макияжа удивила постаревшим внешним видом
43-летняя актриса поделилась честным фото.
19 июня Ева Лонгория впервые стала мамой. Своему супругу Хосе Антонио Бастону актриса подарила сына Сантьяго Энрике. После рождения первенца Ева с головой погрузилась в материнство, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Актриса призналась, что она, как и многие другие мамы, не готова надолго расставаться с малышом, потому что очень по нему скучает. Поэтому и сейчас Лонгория решила не разлучаться с ребенком и взяла сына с собой в полет до Австралии. К слову, этот перелет длится около 15 часов.
Фотографией с малышом из самолета Ева поделилась в Instagram. На кадре Лонгория выглядит уставшей. На лице актрисы нет макияжа, поэтому можно разглядеть все несовершенства ее кожи. Но при этом звезда остается очаровательной и светится от счастья, держа своего сына на руках.
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К слову, в Австралию Ева полетела по работе: актриса снимается в проекте «Дора-путешественница».
19 июня Ева Лонгория впервые стала мамой. Своему супругу Хосе Антонио Бастону актриса подарила сына Сантьяго Энрике. После рождения первенца Ева с головой погрузилась в материнство, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Актриса призналась, что она, как и многие другие мамы, не готова надолго расставаться с малышом, потому что очень по нему скучает. Поэтому и сейчас Лонгория решила не разлучаться с ребенком и взяла сына с собой в полет до Австралии. К слову, этот перелет длится около 15 часов.
Фотографией с малышом из самолета Ева поделилась в Instagram. На кадре Лонгория выглядит уставшей. На лице актрисы нет макияжа, поэтому можно разглядеть все несовершенства ее кожи. Но при этом звезда остается очаровательной и светится от счастья, держа своего сына на руках.
Читайте также: Известную актрису впервые сфотографировали с сыном
К слову, в Австралию Ева полетела по работе: актриса снимается в проекте «Дора-путешественница».
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