Раздел: Культура
Ева Мендес рассказала, почему не хочет возвращаться в кино
Актриса поглощена материнством.
Звезда кинофильма «Двойной форсаж» была главным секс-символом Голливуда на протяжении нескольких лет. Тем не менее, в 2011 году Ева Мендес вышла замуж за своего коллегу, а позже стала счастливой матерью 2-х малышей. С тех пор знаменитая брюнетка все реже посещает светские мероприятия, а также отказывается от съемок в кинофильмах. Кстати, сегодня популярная американка впервые дала откровенное интервью, поделившись дальнейшими планами на будущее. Стало известно, что супруга Райана Гослинга не планирует в ближайшее время возвращаться на телеэкраны. «Я просто одержима своими малышами. Они по-прежнему очень маленькие, поэтому мне не хочется покидать их», - рассказала Ева Мендес, передает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.
Кроме того популярная брюнетка добавила: «Я не чувствую, что могу соблюдать баланс. Мне приходится разделять себя на несколько частей, чтобы успеть реализовать все планы. Но самое главное для каждого из нас – поддержка. К счастью, я могу похвастаться наличием семьи. Райан и малыши всячески поддерживают и вдохновляют меня». Тем не менее, знаменитая актриса сообщила, что постарается максимально реализовать себя, как мать, перед тем, как возвращаться в профессию. При этом супруг американки поддерживает решение возлюбленной. Кстати, сам Райан Гослинг продолжает блистать на телеэкранах. А не так давно отцу 2-х детей присвоили статус «самого сексуального мужчины мира».
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Стоит отметить, что Ева Мендес самостоятельно заботиться о наследниках. «Они требует специальной пищи и ухода. Мои дети по-прежнему носят подгузники, поэтому мне приходится следить за их чистотой ежеминутно. Но это естественно и нормально, так должно быть. Ведь наши дети по-прежнему столь маленькие. Я не могу бросить их, когда они больше всего нуждаются во мне», - призналась звезда Голливуда. Кстати, это первый брак и для 44-летней актрисы, и ее 37-летнего возлюбленного.
Звезда кинофильма «Двойной форсаж» была главным секс-символом Голливуда на протяжении нескольких лет. Тем не менее, в 2011 году Ева Мендес вышла замуж за своего коллегу, а позже стала счастливой матерью 2-х малышей. С тех пор знаменитая брюнетка все реже посещает светские мероприятия, а также отказывается от съемок в кинофильмах. Кстати, сегодня популярная американка впервые дала откровенное интервью, поделившись дальнейшими планами на будущее. Стало известно, что супруга Райана Гослинга не планирует в ближайшее время возвращаться на телеэкраны. «Я просто одержима своими малышами. Они по-прежнему очень маленькие, поэтому мне не хочется покидать их», - рассказала Ева Мендес, передает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.
Кроме того популярная брюнетка добавила: «Я не чувствую, что могу соблюдать баланс. Мне приходится разделять себя на несколько частей, чтобы успеть реализовать все планы. Но самое главное для каждого из нас – поддержка. К счастью, я могу похвастаться наличием семьи. Райан и малыши всячески поддерживают и вдохновляют меня». Тем не менее, знаменитая актриса сообщила, что постарается максимально реализовать себя, как мать, перед тем, как возвращаться в профессию. При этом супруг американки поддерживает решение возлюбленной. Кстати, сам Райан Гослинг продолжает блистать на телеэкранах. А не так давно отцу 2-х детей присвоили статус «самого сексуального мужчины мира».
Читайте также: Леся Никитюк похвалилась стройными ножками
Стоит отметить, что Ева Мендес самостоятельно заботиться о наследниках. «Они требует специальной пищи и ухода. Мои дети по-прежнему носят подгузники, поэтому мне приходится следить за их чистотой ежеминутно. Но это естественно и нормально, так должно быть. Ведь наши дети по-прежнему столь маленькие. Я не могу бросить их, когда они больше всего нуждаются во мне», - призналась звезда Голливуда. Кстати, это первый брак и для 44-летней актрисы, и ее 37-летнего возлюбленного.
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