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Раздел: Культура  
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Алина Гросу показала, как выглядит в свадебном платье

Алина Гросу показала, как выглядит в свадебном платье Певица Алина Гросу примеряла на себя образ невесты.

Украинская певица Алина Гросу, которая снимается для российских журналов, опубликовала в своем Instagram фото, где позирует в наряде невесты. Поклонники Алины сразу начали поздравлять девушку с бракосочетанием, передает Хроника.инфо со ссылкой на Ивона.

Алина Гросу заинтриговала снимками в свадебном платье

В начале года Алина Гросу впервые показала своего молодого человека, однако его имя оставила в тайне. В комментариях к посту фанаты Гросу засыпали ее вопросами о свадьбе, но певица поспешила развеять преждевременные слухи, отметив, что свадебное платье она надела всего лишь для роли в кино.

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Репетиция. P.S. Фон, конечно, бесподобен», - написала под «свадебными» фото Алина Горсу.

Алина Гросу показала, как выглядит в свадебном платье
Алина Гросу показала, как выглядит в свадебном платье
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 Теги: Алина Гросу, свадьба

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