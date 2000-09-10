Раздел: Культура
Алина Гросу показала, как выглядит в свадебном платье
Певица Алина Гросу примеряла на себя образ невесты.
Украинская певица Алина Гросу, которая снимается для российских журналов, опубликовала в своем Instagram фото, где позирует в наряде невесты. Поклонники Алины сразу начали поздравлять девушку с бракосочетанием, передает Хроника.инфо со ссылкой на Ивона.
Алина Гросу заинтриговала снимками в свадебном платье
В начале года Алина Гросу впервые показала своего молодого человека, однако его имя оставила в тайне. В комментариях к посту фанаты Гросу засыпали ее вопросами о свадьбе, но певица поспешила развеять преждевременные слухи, отметив, что свадебное платье она надела всего лишь для роли в кино.
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Репетиция. P.S. Фон, конечно, бесподобен», - написала под «свадебными» фото Алина Горсу.
Украинская певица Алина Гросу, которая снимается для российских журналов, опубликовала в своем Instagram фото, где позирует в наряде невесты. Поклонники Алины сразу начали поздравлять девушку с бракосочетанием, передает Хроника.инфо со ссылкой на Ивона.
Алина Гросу заинтриговала снимками в свадебном платье
В начале года Алина Гросу впервые показала своего молодого человека, однако его имя оставила в тайне. В комментариях к посту фанаты Гросу засыпали ее вопросами о свадьбе, но певица поспешила развеять преждевременные слухи, отметив, что свадебное платье она надела всего лишь для роли в кино.
Читайте также: Солистка «НеАнгелов» выбрала откровенный наряд для похода «за картошкой»
Репетиция. P.S. Фон, конечно, бесподобен», - написала под «свадебными» фото Алина Горсу.
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