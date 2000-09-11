Раздел: Культура
Королева Испании засветила стильный образ
Представители монархии всегда выделялись изысканностью и стилем в одежде.
Королева Испании в третий раз покрасовалась в одной и той же юбке. Волшебная Летиция засветила наряд на официальной встрече во дворце Сарсуэла, что в Мадриде.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Но если герцогиня Сассекская Меган Маркл надевает наряды самых известных брендов, стоимость которых иногда поражает, то королева Летиция пытается быть несколько скромнее. В ее гардеробе есть немало элегантных дизайнерских вещей, которые она может надевать несколько раз в год.
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Так, королева приняла участие в запланированной встрече с представительницами Женского профсоюза в Мадриде. Во дворец Сарсуэла она прибыла в серой кофточке, заправленной в юбку с цветочным принтом от Hugo Boss. Свой образ жена короля дополнила обувью на каблуках.
Королева Испании в третий раз покрасовалась в одной и той же юбке. Волшебная Летиция засветила наряд на официальной встрече во дворце Сарсуэла, что в Мадриде.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Но если герцогиня Сассекская Меган Маркл надевает наряды самых известных брендов, стоимость которых иногда поражает, то королева Летиция пытается быть несколько скромнее. В ее гардеробе есть немало элегантных дизайнерских вещей, которые она может надевать несколько раз в год.
Читайте также: Джамала показала стильный "джинсовый" образ
Так, королева приняла участие в запланированной встрече с представительницами Женского профсоюза в Мадриде. Во дворец Сарсуэла она прибыла в серой кофточке, заправленной в юбку с цветочным принтом от Hugo Boss. Свой образ жена короля дополнила обувью на каблуках.
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