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Королева Испании засветила стильный образ

Королева Испании засветила стильный образПредставители монархии всегда выделялись изысканностью и стилем в одежде.

Королева Испании в третий раз покрасовалась в одной и той же юбке. Волшебная Летиция засветила наряд на официальной встрече во дворце Сарсуэла, что в Мадриде.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Но если герцогиня Сассекская Меган Маркл надевает наряды самых известных брендов, стоимость которых иногда поражает, то королева Летиция пытается быть несколько скромнее. В ее гардеробе есть немало элегантных дизайнерских вещей, которые она может надевать несколько раз в год.

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Так, королева приняла участие в запланированной встрече с представительницами Женского профсоюза в Мадриде. Во дворец Сарсуэла она прибыла в серой кофточке, заправленной в юбку с цветочным принтом от Hugo Boss. Свой образ жена короля дополнила обувью на каблуках.

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 Теги: Королева Испании, стильный образ

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