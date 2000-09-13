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Раздел: Культура  
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Инсайдер рассказал новые подробности о свадьбе Джастина Бибера

Инсайдер рассказал новые подробности о свадьбе Джастина Бибера Знаменитый певец не стал заключать брачный контракт.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин тайно поженились. Джастин Бибер, несмотря на все уговоры, категорически отказался подписывать брачный контракт. Он заявил, что по-настоящему любит свою невесту и не хочет оскорбить ее своим недоверием, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

При этом состояние артиста оценивается в 265 миллионов долларов, а сбережения модели достигают 3 миллиона. К слову, если Джастин и Хейли проживут вместе не слишком долго и счастливо, то при разводе артист рискует потерять половину своего состояния.

Отметим, как недавно сообщили западные СМИ, Джастин Бибер и Хейли Болдуин тайно поженились 14 сентября. Пара узаконила свои отношения в одном из судов Нью-Йорка. Однако громкая церемония свадьбы все же состоится: Джастин и Хейли уже занялись организацией праздника.

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Журналисты убеждены, что пара пойдет к алтарю в 20-х числах сентября. Инсайдеры из близкого окружения Джастина Бибера признались, что церемония пройдет на территории дома артиста в канадском Онтарио. Свадьба будет закрыта для прессы, а клятвами пара обменяется в кругу ближайших родственников и друзей.
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 Теги: Джастин Бибер, Хейли Болдуин

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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