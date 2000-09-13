» » Александр Пономарев снял трогательный клип
Раздел: Культура  
0

Александр Пономарев снял трогательный клип

Александр Пономарев снял трогательный клипУ девушки из клипа есть одна особенность.

Известный украинский певец Александр Пономарев представил трогательный клип на песню "Неймовірна". Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.

"Клип о том, что человеческое счастье доступно всем! Любовь – чудо, способность любить – талант, счастлив тот, кому посчастливится найти в себе этот талант, как герою клипа, потому что одним взглядом и улыбкой можно подарить человеку надежду, даже в безнадежной ситуации, а надежда очень часто лечит! В этой истории человек любит женщину, и для него нет ничего невозможного, а сложную особенность девушки он воспринимает как обычную жизнь. Таким и должен быть настоящий мужчина", – говорит Александр.

Режиссером клипа уже в третий выступил Влад Разиховский. "Вы знаете, когда мы снимали сцену на берегу океана в Португалии Александр дал такую эмоцию что у меня закралась мысль, что где-то есть эта "Невероятная", но это лично мое мнение. А так, скажу одно, Вас долго не отпускать эмоции полученные от просмотра", – говорит режиссер.

Читайте также: Александр Пономарев показал подросшего сына

Главную героиню сыграла украинская певица Ива Холодова, она уже выступала автором закадрового текста в клипе "Полонений", и теперь она стала автором закадрового текста и соавтором идеи клипа для песни "Неймовірна".

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Александр Пономарев, клип, особенность

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:08 » Автор: Едгар Букмирза
     807
     0

Похожие новости по теме

Александр Пономарев показал своего сына Александр Пономарев показал своего сына

Звездное семейство позируют где-то на отдыхе.

В клипе Пономарева снялась известная российская актриса В клипе Пономарева снялась известная российская актриса

Пономарев делает главной героине предложение.

Александр Пономарев показал фото подросшего сына Александр Пономарев показал фото подросшего сына

Снимок получился очень атмосферным

Александр Пономарев показал подросшего сына Александр Пономарев показал подросшего сына

Пономарев путешествует с 9-летним сыном по Европе.

Александр Пономарев прокомментировал слухи о бывшей жене Александр Пономарев прокомментировал слухи о бывшей жене

Певец дал откровенное интервью в программе Зірковий шлях.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх