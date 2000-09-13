Раздел: Культура
Александр Пономарев снял трогательный клип
У девушки из клипа есть одна особенность.
Известный украинский певец Александр Пономарев представил трогательный клип на песню "Неймовірна". Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.
"Клип о том, что человеческое счастье доступно всем! Любовь – чудо, способность любить – талант, счастлив тот, кому посчастливится найти в себе этот талант, как герою клипа, потому что одним взглядом и улыбкой можно подарить человеку надежду, даже в безнадежной ситуации, а надежда очень часто лечит! В этой истории человек любит женщину, и для него нет ничего невозможного, а сложную особенность девушки он воспринимает как обычную жизнь. Таким и должен быть настоящий мужчина", – говорит Александр.
Режиссером клипа уже в третий выступил Влад Разиховский. "Вы знаете, когда мы снимали сцену на берегу океана в Португалии Александр дал такую эмоцию что у меня закралась мысль, что где-то есть эта "Невероятная", но это лично мое мнение. А так, скажу одно, Вас долго не отпускать эмоции полученные от просмотра", – говорит режиссер.
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Главную героиню сыграла украинская певица Ива Холодова, она уже выступала автором закадрового текста в клипе "Полонений", и теперь она стала автором закадрового текста и соавтором идеи клипа для песни "Неймовірна".
Известный украинский певец Александр Пономарев представил трогательный клип на песню "Неймовірна". Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.
"Клип о том, что человеческое счастье доступно всем! Любовь – чудо, способность любить – талант, счастлив тот, кому посчастливится найти в себе этот талант, как герою клипа, потому что одним взглядом и улыбкой можно подарить человеку надежду, даже в безнадежной ситуации, а надежда очень часто лечит! В этой истории человек любит женщину, и для него нет ничего невозможного, а сложную особенность девушки он воспринимает как обычную жизнь. Таким и должен быть настоящий мужчина", – говорит Александр.
Режиссером клипа уже в третий выступил Влад Разиховский. "Вы знаете, когда мы снимали сцену на берегу океана в Португалии Александр дал такую эмоцию что у меня закралась мысль, что где-то есть эта "Невероятная", но это лично мое мнение. А так, скажу одно, Вас долго не отпускать эмоции полученные от просмотра", – говорит режиссер.
Читайте также: Александр Пономарев показал подросшего сына
Главную героиню сыграла украинская певица Ива Холодова, она уже выступала автором закадрового текста в клипе "Полонений", и теперь она стала автором закадрового текста и соавтором идеи клипа для песни "Неймовірна".
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