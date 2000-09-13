Раздел: Культура
Оля Полякова продемонстрировала идеальную фигуру
Артистка поделилась фотографией в социальной сети.
Популярная украинская певица Оля Полякова, которая названа самой красивой женщиной года, поразила поклонников длинными ногами и стройной фигурой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Артистка обнародовала в своем Instagram фото, где позирует в мини-платье, которое выгодно подчеркивает достоинства ее фигуры.
Снимок певица подписала в привычной для себя ироничной манере: "Добрый вечер)))) какая нога лучше правая или левая?".
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"Вот это ноги!!! Оля - Вы божественна!", "Раньше был кокошник,теперь фишка-ноги...ноги...ноги", "Восхищаюсь Вами, Оля. Очень красивая фигура", "Ноги шакарнючие...супер супер", "Ножки как под линеечку ... Оля Ваша фигура создана ангелом", "Ольга, Ваши ноги мечта любого мужчины да и сама налюбоваться не могу", - пишут восторженные поклонники.
Популярная украинская певица Оля Полякова, которая названа самой красивой женщиной года, поразила поклонников длинными ногами и стройной фигурой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Артистка обнародовала в своем Instagram фото, где позирует в мини-платье, которое выгодно подчеркивает достоинства ее фигуры.
Снимок певица подписала в привычной для себя ироничной манере: "Добрый вечер)))) какая нога лучше правая или левая?".
Читайте также: Нестареющая Дженнифер Лопес поделилась пикантными снимками
"Вот это ноги!!! Оля - Вы божественна!", "Раньше был кокошник,теперь фишка-ноги...ноги...ноги", "Восхищаюсь Вами, Оля. Очень красивая фигура", "Ноги шакарнючие...супер супер", "Ножки как под линеечку ... Оля Ваша фигура создана ангелом", "Ольга, Ваши ноги мечта любого мужчины да и сама налюбоваться не могу", - пишут восторженные поклонники.
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