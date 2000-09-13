Раздел: Культура
Известная актриса сообщила о третьей беременности
Беременная Джессика Симпсон показала округлившийся живот.
Джессика Симпсон сегодня весь день принимает поздравления от поклонников в сети: 38-летняя певица объявила о третьей беременности, сразу рассекретив пол ребенка, которого ждет. Несколько часов назад она опубликовала в Instagram кадр со старшими детьми в окружении розовых воздушных шаров, а теперь показала свою фотографию с округлившимся животом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Русский Еврей.
Третьим ребенком Симпсон и ее мужа Эрика Джонсона, предположительно, станет девочка.
Малышка скоро увеличит нашу семью до пяти человек. Мы рады сообщить вам об этом счастливом событии в нашей жизни,— сообщила знаменитость ранее.
Джессика сфотографировалась в платье свободного кроя на фоне своего дома в ясный солнечный день.
Кадры семейной хроники Симпсон регулярно появляются в сети: звезда шоу-бизнеса таким образом рассказывает фолловерам о жизни шестилетней дочери Максвелл и пятилетнего сына Эйса. Супруг Джессики, бывший игрок NFL, тоже постоянный герой этих фото.
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Он просто потрясающий отец. Рядом с ним мне хочется все время быть молодой,— говорила о муже Джессика.
Джессика Симпсон сегодня весь день принимает поздравления от поклонников в сети: 38-летняя певица объявила о третьей беременности, сразу рассекретив пол ребенка, которого ждет. Несколько часов назад она опубликовала в Instagram кадр со старшими детьми в окружении розовых воздушных шаров, а теперь показала свою фотографию с округлившимся животом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Русский Еврей.
Третьим ребенком Симпсон и ее мужа Эрика Джонсона, предположительно, станет девочка.
Малышка скоро увеличит нашу семью до пяти человек. Мы рады сообщить вам об этом счастливом событии в нашей жизни,— сообщила знаменитость ранее.
Джессика сфотографировалась в платье свободного кроя на фоне своего дома в ясный солнечный день.
Кадры семейной хроники Симпсон регулярно появляются в сети: звезда шоу-бизнеса таким образом рассказывает фолловерам о жизни шестилетней дочери Максвелл и пятилетнего сына Эйса. Супруг Джессики, бывший игрок NFL, тоже постоянный герой этих фото.
Читайте также: Скончалась известная голливудская актриса
Он просто потрясающий отец. Рядом с ним мне хочется все время быть молодой,— говорила о муже Джессика.
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