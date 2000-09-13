Раздел: Культура
Довели "измены" мужа: Ани Лорак испугала внешним видом
Поклонники отметили, что взгляд певицы наполнен грустью.
Украинская певица Ани Лорак, которая переживает непростой период из-за измен мужа, напугала поклонников внешним видом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лайм.
Артистка опубликовала в своем Instagram фото, на котором позирует в бархатном платье винного цвета, которое подчеркивает ее пышную грудь.
Читайте также: Появились новые подробности измены мужа Ани Лорак
Однако внимание поклонников больше привлекли глаза певицы. Обеспокоенные фанаты отметили, что взгляд Ани Лорак наполнен грустью.
Украинская певица Ани Лорак, которая переживает непростой период из-за измен мужа, напугала поклонников внешним видом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лайм.
Артистка опубликовала в своем Instagram фото, на котором позирует в бархатном платье винного цвета, которое подчеркивает ее пышную грудь.
Читайте также: Появились новые подробности измены мужа Ани Лорак
Однако внимание поклонников больше привлекли глаза певицы. Обеспокоенные фанаты отметили, что взгляд Ани Лорак наполнен грустью.
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