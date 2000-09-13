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Раздел: Культура  
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Довели "измены" мужа: Ани Лорак испугала внешним видом

Довели "измены" мужа: Ани Лорак испугала внешним видомПоклонники отметили, что взгляд певицы наполнен грустью.

Украинская певица Ани Лорак, которая переживает непростой период из-за измен мужа, напугала поклонников внешним видом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лайм.

Артистка опубликовала в своем Instagram фото, на котором позирует в бархатном платье винного цвета, которое подчеркивает ее пышную грудь.

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Однако внимание поклонников больше привлекли глаза певицы. Обеспокоенные фанаты отметили, что взгляд Ани Лорак наполнен грустью.
Довели "измены" мужа: Ани Лорак испугала внешним видом
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 Теги: Ани Лорак, грусть, взгляд, муж, измена

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Сегодня, 16:29 » Автор: Алена Шимко
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