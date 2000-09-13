Раздел: Культура
Настя Каменских заинтриговала новым сообщением
Звезда поблагодарила свою творческую команду.
Певица Настя Каменских не прекращает удивлять своих поклонников. После романтических объятий с Потапом и презентации песни на итальянском радио звезда опубликовала интригующее сообщение.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Настя Каменских в очередной раз взбудоражила сеть. Однако не обнаженные фото стали этому причиной, а неожиданное сообщение, появившееся в ее блоге. Певица призналась, что сейчас счастлива и впереди будет много изменений в жизни.
Сейчас один из самых счастливых периодов в моей жизни... Впереди большие и очень приятные изменения. Я благодарна каждому человеку, который со мной вместе проживает и переживает все этапы прохождения на пути к мечте,– написала Настя Каменских.
Звезда поблагодарила свою творческую команду и не забыла упомянуть об экс-солисте их дуэта – Потапе. Настя Каменских обратилась к нему со словами благодарности, назвав "любимым гением".
Читайте также: Настя Каменских заинтриговала новым снимком
К интригующегму сообщению артистка добавила обычное селфи, сделанное в лифте. Настя Каменских позировала перед камерой в штанах, футболке и кожаной куртке. Певица отказалась от макияжа и завершила свой образ естественной прической.
Певица Настя Каменских не прекращает удивлять своих поклонников. После романтических объятий с Потапом и презентации песни на итальянском радио звезда опубликовала интригующее сообщение.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Настя Каменских в очередной раз взбудоражила сеть. Однако не обнаженные фото стали этому причиной, а неожиданное сообщение, появившееся в ее блоге. Певица призналась, что сейчас счастлива и впереди будет много изменений в жизни.
Сейчас один из самых счастливых периодов в моей жизни... Впереди большие и очень приятные изменения. Я благодарна каждому человеку, который со мной вместе проживает и переживает все этапы прохождения на пути к мечте,– написала Настя Каменских.
Звезда поблагодарила свою творческую команду и не забыла упомянуть об экс-солисте их дуэта – Потапе. Настя Каменских обратилась к нему со словами благодарности, назвав "любимым гением".
Читайте также: Настя Каменских заинтриговала новым снимком
К интригующегму сообщению артистка добавила обычное селфи, сделанное в лифте. Настя Каменских позировала перед камерой в штанах, футболке и кожаной куртке. Певица отказалась от макияжа и завершила свой образ естественной прической.
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