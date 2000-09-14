Раздел: Культура
Известный режиссер сделал предложение на сцене вручения "Эмми"
Гленн Уайсс получил премию в одной из категорий.
Зрители, собравшиеся вчера в Лос-Анджелесе на вручение премии «Эмми», были поражены неожиданной сценой, разыгравшейся прямо во время церемонии: режиссер Гленн Уайсс сделал предложение своей любимой прямо на сцене, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Все началось с того, что Уайсс, ставший победителем в категории «Лучший режиссер развлекательной программы», неожиданно обратился к своей подруге Ян Свендсен, сидевшей в зале, и попросил ее подняться к нему на сцену. А когда удивленная и немного растерявшаяся женщина приблизилась к нему, он, обращаясь к ней, произнес неожиданную речь.
«Сегодня утром я подумал, что больше не хочу называть тебя своей любимой. Я хочу называть тебя супругой! » А после этого он встал на одно колено и достал кольцо. «Это кольцо моей матери, которой уже больше с нами нет. Его 67 лет назад надел маме на палец мой отец… Надеюсь, мамочка смотрит на меня сейчас с небес…»
Когда Свендесен пришла в себя от потрясения, она ответила Гленну согласием. Зрители отреагировали на эту сцену весьма эмоционально. Сначала все замерли в молчании, вытирая слезы. А потом дружно встали и устроили Уайссу бурные овации.
Что же касается других победителей, кроме Уайсса, то результаты оказались достаточно предсказуемыми. Лучшим драматическим сериалом стала «Игра престолов». Причем, приз за лучшую роль второго плана в этом культовом телешоу получил самый обаятельный лилипут Голливуда Питер Динклейдж.
Читайте также: Шакира показала совместный снимок с мужем
Всего же «Игра…» была удостоена целых девяти «Эмми». Лучшим комедийным сериалом назвали проект «Удивительная миссис Мейзел». Кроме главного приза, его создателям досталось еще 7 статуэток.
Зрители, собравшиеся вчера в Лос-Анджелесе на вручение премии «Эмми», были поражены неожиданной сценой, разыгравшейся прямо во время церемонии: режиссер Гленн Уайсс сделал предложение своей любимой прямо на сцене, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Все началось с того, что Уайсс, ставший победителем в категории «Лучший режиссер развлекательной программы», неожиданно обратился к своей подруге Ян Свендсен, сидевшей в зале, и попросил ее подняться к нему на сцену. А когда удивленная и немного растерявшаяся женщина приблизилась к нему, он, обращаясь к ней, произнес неожиданную речь.
«Сегодня утром я подумал, что больше не хочу называть тебя своей любимой. Я хочу называть тебя супругой! » А после этого он встал на одно колено и достал кольцо. «Это кольцо моей матери, которой уже больше с нами нет. Его 67 лет назад надел маме на палец мой отец… Надеюсь, мамочка смотрит на меня сейчас с небес…»
Когда Свендесен пришла в себя от потрясения, она ответила Гленну согласием. Зрители отреагировали на эту сцену весьма эмоционально. Сначала все замерли в молчании, вытирая слезы. А потом дружно встали и устроили Уайссу бурные овации.
Что же касается других победителей, кроме Уайсса, то результаты оказались достаточно предсказуемыми. Лучшим драматическим сериалом стала «Игра престолов». Причем, приз за лучшую роль второго плана в этом культовом телешоу получил самый обаятельный лилипут Голливуда Питер Динклейдж.
Читайте также: Шакира показала совместный снимок с мужем
Всего же «Игра…» была удостоена целых девяти «Эмми». Лучшим комедийным сериалом назвали проект «Удивительная миссис Мейзел». Кроме главного приза, его создателям досталось еще 7 статуэток.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
216
0
Также советуем посмотреть
- Прикольные вещи от дизайнеров с богатой фантазией
- На позитиве: отличные анекдоты для хорошего вечера
- Объявления, способные вызвать искренний смех
- Россия может использовать оружие массового поражения: тревожный прогноз
- Художница забавно показала разницу между первым и вторым ребенком в семье
- Палестина может признать аннексию Крыма
- Забавные доказательства того, что отцы – настоящие супермены
- Прикольные поступки, на которые способны лишь взрослые «дети»
- Крымчанин насмешил нелепым способом защитить авто от угона
- Сеть в восторге от 85-летнего ирландца, заставившего «капитулировать» грабителей
- Оплата почасовая: соцсети потешаются над двойниками Путина
- Україна втрачає Азовське море
- «Поющие» пауки не на шутку перепугали британку
- В ближайшие дни ожидается повышение цен на электроэнергию
- Плохая компания: в России попугай сбежал из дома и "спутался" с голубями
- Скоріше Фінляндія стане Україною
- СБУ объявила в розыск «премьер-министра ЛНР»
- Україна і світ: що трапилось 18 вересня
- Министр образования и науки рассказала о новой форме обучения
- Отец прославил дочь на весь мир благодаря нелепому снимку
- Кремль продолжает наступать на те же грабли
- Медведь придумал «преступный» способ полакомиться сладостями
- Про деякі аспекти економічної футурології
- ООН составила новый отчет о потерях на Донбассе
- Вступ України до НАТО: як проголосує Батьківщина
- Прокололся: Путин дал еще один повод усомниться в его росте
- Как может выглядеть «пенсионно-кризисный» фонд украинца
- Британский министр обороны посетил зону ООС
- Сеть насмешил снимок чиновников с Ближнего Востока, отказавшихся от чая Путина
- Каким будет личное поражение Путина
Оставьте свой комментарий