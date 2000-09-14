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Известный режиссер сделал предложение на сцене вручения "Эмми"

Известный режиссер сделал предложение на сцене вручения "Эмми" Гленн Уайсс получил премию в одной из категорий.

Зрители, собравшиеся вчера в Лос-Анджелесе на вручение премии «Эмми», были поражены неожиданной сценой, разыгравшейся прямо во время церемонии: режиссер Гленн Уайсс сделал предложение своей любимой прямо на сцене, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Все началось с того, что Уайсс, ставший победителем в категории «Лучший режиссер развлекательной программы», неожиданно обратился к своей подруге Ян Свендсен, сидевшей в зале, и попросил ее подняться к нему на сцену. А когда удивленная и немного растерявшаяся женщина приблизилась к нему, он, обращаясь к ней, произнес неожиданную речь.

«Сегодня утром я подумал, что больше не хочу называть тебя своей любимой. Я хочу называть тебя супругой! » А после этого он встал на одно колено и достал кольцо. «Это кольцо моей матери, которой уже больше с нами нет. Его 67 лет назад надел маме на палец мой отец… Надеюсь, мамочка смотрит на меня сейчас с небес…»

Когда Свендесен пришла в себя от потрясения, она ответила Гленну согласием. Зрители отреагировали на эту сцену весьма эмоционально. Сначала все замерли в молчании, вытирая слезы. А потом дружно встали и устроили Уайссу бурные овации.

Что же касается других победителей, кроме Уайсса, то результаты оказались достаточно предсказуемыми. Лучшим драматическим сериалом стала «Игра престолов». Причем, приз за лучшую роль второго плана в этом культовом телешоу получил самый обаятельный лилипут Голливуда Питер Динклейдж.

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Всего же «Игра…» была удостоена целых девяти «Эмми». Лучшим комедийным сериалом назвали проект «Удивительная миссис Мейзел». Кроме главного приза, его создателям досталось еще 7 статуэток.

Известный режиссер сделал предложение на сцене вручения "Эмми"
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 Теги: Эмми, предложение

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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