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Шер вспомнила отношения с известным актером

Шер вспомнила отношения с известным актером Они познакомились на свадьбе Мадонны и Шона Пенна.

Не так давно культовая американская поп-исполнительница Шер рассказала в интервью о своем романе с голливудским актером Томом Крузом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.

Так, певица вспомнила, что они познакомились на свадьбе королевы поп-музыки Мадонны и актера Шона Пенна в 1985 году в Малибу, однако это была лишь первая встреча. Об этом сообщается в издании DailyMail.

Однако через несколько месяцев 22-летний актер и 38-летняя певица увиделись вновь на специальном приеме Рональда Рейгана в Белом доме.

"Белый дом пригласил группу людей с дислексией, чтобы поговорить на тему последних исследований этого нарушения. Выяснилось, что дислексия есть и у меня, и у Тома. Конечно, на приеме ничего между нами не было, но через некоторое время мы начали встречаться. Однако необъяснимая связь между нами возникла именно тогда", - поделилась воспоминанием поп-дива.

Отметим, что роман пары продлился недолго, по словам Шер, они остались хорошими друзьями. При этом певица добавила, что Круз входит в пятерку ее лучших любовников.

Также в интервью 72-летняя Шер сообщила, что на данный момент одинока, однако не теряет надежду найти нового кавалера.

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"На этой неделе я ни с кем не встречаюсь, я все еще в поиске. Проблема, с которой я столкнулась со всеми парнями в последнее время - я не могу спокойно ни с одним из них куда-то пойти. Я знаю, что за каждым моим шагом следят, каждое фото попадет в соцсети. Стало очень трудно прятать личную жизнь от посторонних", - заявила Шер.
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 Теги: Шер, отношения

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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