Раздел: Культура
Шер вспомнила отношения с известным актером
Они познакомились на свадьбе Мадонны и Шона Пенна.
Не так давно культовая американская поп-исполнительница Шер рассказала в интервью о своем романе с голливудским актером Томом Крузом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.
Так, певица вспомнила, что они познакомились на свадьбе королевы поп-музыки Мадонны и актера Шона Пенна в 1985 году в Малибу, однако это была лишь первая встреча. Об этом сообщается в издании DailyMail.
Однако через несколько месяцев 22-летний актер и 38-летняя певица увиделись вновь на специальном приеме Рональда Рейгана в Белом доме.
"Белый дом пригласил группу людей с дислексией, чтобы поговорить на тему последних исследований этого нарушения. Выяснилось, что дислексия есть и у меня, и у Тома. Конечно, на приеме ничего между нами не было, но через некоторое время мы начали встречаться. Однако необъяснимая связь между нами возникла именно тогда", - поделилась воспоминанием поп-дива.
Отметим, что роман пары продлился недолго, по словам Шер, они остались хорошими друзьями. При этом певица добавила, что Круз входит в пятерку ее лучших любовников.
Также в интервью 72-летняя Шер сообщила, что на данный момент одинока, однако не теряет надежду найти нового кавалера.
Читайте также: Известный режиссер сделал предложение на сцене вручения "Эмми"
"На этой неделе я ни с кем не встречаюсь, я все еще в поиске. Проблема, с которой я столкнулась со всеми парнями в последнее время - я не могу спокойно ни с одним из них куда-то пойти. Я знаю, что за каждым моим шагом следят, каждое фото попадет в соцсети. Стало очень трудно прятать личную жизнь от посторонних", - заявила Шер.
Не так давно культовая американская поп-исполнительница Шер рассказала в интервью о своем романе с голливудским актером Томом Крузом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.
Так, певица вспомнила, что они познакомились на свадьбе королевы поп-музыки Мадонны и актера Шона Пенна в 1985 году в Малибу, однако это была лишь первая встреча. Об этом сообщается в издании DailyMail.
Однако через несколько месяцев 22-летний актер и 38-летняя певица увиделись вновь на специальном приеме Рональда Рейгана в Белом доме.
"Белый дом пригласил группу людей с дислексией, чтобы поговорить на тему последних исследований этого нарушения. Выяснилось, что дислексия есть и у меня, и у Тома. Конечно, на приеме ничего между нами не было, но через некоторое время мы начали встречаться. Однако необъяснимая связь между нами возникла именно тогда", - поделилась воспоминанием поп-дива.
Отметим, что роман пары продлился недолго, по словам Шер, они остались хорошими друзьями. При этом певица добавила, что Круз входит в пятерку ее лучших любовников.
Также в интервью 72-летняя Шер сообщила, что на данный момент одинока, однако не теряет надежду найти нового кавалера.
Читайте также: Известный режиссер сделал предложение на сцене вручения "Эмми"
"На этой неделе я ни с кем не встречаюсь, я все еще в поиске. Проблема, с которой я столкнулась со всеми парнями в последнее время - я не могу спокойно ни с одним из них куда-то пойти. Я знаю, что за каждым моим шагом следят, каждое фото попадет в соцсети. Стало очень трудно прятать личную жизнь от посторонних", - заявила Шер.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
110
0
Также советуем посмотреть
- Прикольные вещи от дизайнеров с богатой фантазией
- На позитиве: отличные анекдоты для хорошего вечера
- Объявления, способные вызвать искренний смех
- Россия может использовать оружие массового поражения: тревожный прогноз
- Художница забавно показала разницу между первым и вторым ребенком в семье
- Палестина может признать аннексию Крыма
- Забавные доказательства того, что отцы – настоящие супермены
- Прикольные поступки, на которые способны лишь взрослые «дети»
- Крымчанин насмешил нелепым способом защитить авто от угона
- Сеть в восторге от 85-летнего ирландца, заставившего «капитулировать» грабителей
- Оплата почасовая: соцсети потешаются над двойниками Путина
- Україна втрачає Азовське море
- «Поющие» пауки не на шутку перепугали британку
- В ближайшие дни ожидается повышение цен на электроэнергию
- Плохая компания: в России попугай сбежал из дома и "спутался" с голубями
- Скоріше Фінляндія стане Україною
- СБУ объявила в розыск «премьер-министра ЛНР»
- Україна і світ: що трапилось 18 вересня
- Министр образования и науки рассказала о новой форме обучения
- Отец прославил дочь на весь мир благодаря нелепому снимку
- Кремль продолжает наступать на те же грабли
- Медведь придумал «преступный» способ полакомиться сладостями
- Про деякі аспекти економічної футурології
- ООН составила новый отчет о потерях на Донбассе
- Вступ України до НАТО: як проголосує Батьківщина
- Прокололся: Путин дал еще один повод усомниться в его росте
- Как может выглядеть «пенсионно-кризисный» фонд украинца
- Британский министр обороны посетил зону ООС
- Сеть насмешил снимок чиновников с Ближнего Востока, отказавшихся от чая Путина
- Каким будет личное поражение Путина
Оставьте свой комментарий