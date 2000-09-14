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Раздел: Культура  
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Хлои Кардашьян показала результаты похудения

Хлои Кардашьян показала результаты похудения Знаменитость сбросила 15 килограммов.

12 апреля Хлои Кардашьян родила дочь Тру от баскетболиста Тристана Томпсона. Вскоре после родов Хлои отправилась в спортзал - возвращать свои прежние формы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

За 5 месяцев Кардашьян похудела на 15 килограммов - по ее словам, она ограничила количество быстрых углеводов.

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Также Хлои занималась спортом 5-6 раз в неделю, и теперь не стесняется показывать результаты своих тренировок в Instagram.

Хлои Кардашьян показала результаты похудения
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 Теги: Хлои Кардашьян, похудение

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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