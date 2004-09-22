Раздел: Культура
Известная рок-группа отправится на последние гастроли
Группа существовала целых 45 лет.
Американская легендарная рок-группа KISS объявила о своем прощальном туре. Kiss объявили, что после 45 лет записей и выступлений они отправятся в свой последний тур на шоу America's Got Talent, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.
Правда пока детали финального тура под названием End of the Road ("Конец дороги") остаются в секрете, но стартовать он должен в 2019 году.
"Это будут наши последние гастроли. Самое взрывное, масштабное шоу, которое мы когда-либо делали. Те, кто нас любит, приходите увидеться. Если вы никогда нас не видели, самое время", - отметили музыканты.
Фронтмен группы Джин Симмонс также написал на своей странице в Instagram о том, что они не могут уйти не сказав "до свидания". По словам Симмонса, прощальное шоу будет "самым взрывным, самым хитовым и самым громким".
Какие страны посетят легенды пока также не известно.
KISS уже объявляли о прощальном туре в 2000 году, однако это были последние концерты оригинального состава. После ухода Эйса Фрейли и Питера Крисса состав рок-коллектива не менялся с 2004 года.
Стоит отметить, рок-группа из Америки была основана в Нью-Йорке в январе 1973 года. Легенды играют в таких жанрах как: глэм-рок, шок-рок и хард-рок. Найболее известны они благодаря сценическим макияжам участников, а также концертными шоу, сопровождающимися различными пиротехническими эффектами.
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Джин Симмонс, один из основателей группы, пожалуй запомнился всем, ведь его образ самый яркий и эпатажный.
Американская легендарная рок-группа KISS объявила о своем прощальном туре. Kiss объявили, что после 45 лет записей и выступлений они отправятся в свой последний тур на шоу America's Got Talent, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.
Правда пока детали финального тура под названием End of the Road ("Конец дороги") остаются в секрете, но стартовать он должен в 2019 году.
"Это будут наши последние гастроли. Самое взрывное, масштабное шоу, которое мы когда-либо делали. Те, кто нас любит, приходите увидеться. Если вы никогда нас не видели, самое время", - отметили музыканты.
Фронтмен группы Джин Симмонс также написал на своей странице в Instagram о том, что они не могут уйти не сказав "до свидания". По словам Симмонса, прощальное шоу будет "самым взрывным, самым хитовым и самым громким".
Какие страны посетят легенды пока также не известно.
KISS уже объявляли о прощальном туре в 2000 году, однако это были последние концерты оригинального состава. После ухода Эйса Фрейли и Питера Крисса состав рок-коллектива не менялся с 2004 года.
Стоит отметить, рок-группа из Америки была основана в Нью-Йорке в январе 1973 года. Легенды играют в таких жанрах как: глэм-рок, шок-рок и хард-рок. Найболее известны они благодаря сценическим макияжам участников, а также концертными шоу, сопровождающимися различными пиротехническими эффектами.
Читайте также: Беременная Джессика Симпсон прогулялась на высоких каблуках
Джин Симмонс, один из основателей группы, пожалуй запомнился всем, ведь его образ самый яркий и эпатажный.
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