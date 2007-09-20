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Раздел: Культура  
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Ким Кардашьян поделилась школьной фотографией

Ким Кардашьян поделилась школьной фотографией Знаменитость показала, как она выглядела в седьмом классе.

Совсем недавно Ким Кардашьян опубликовала в своем Instagram-аккаунте школьные фотографии с 7 класса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на svidok.online.

На снимках будущая звезда реалити-шоу показала, что она не выглядела как типичный 12-летний подросток.

Уже в этом возрасте будущая жена Канье Уэста носила откровенную школьную форму, высокие каблуки и делала провокационный макияж. Поклонники удивляются, почему администрация школы не делала ей замечания и как Крис Дженнер отпускала свою дочь в таком виде.

Многомиллионная армия поклонников Ким Кардашьян была в шоке, насколько взрослым не по годам выглядит их кумир. Комментаторы уверены, что юная законодательница моды в средней школе выглядела минимум на 16.

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Пользователи написали, что телезвезда переборщила с желанием выглядеть старше, которым «страдают» большинство подростков. Ким Кардашьян намекнула, что любила экспериментировать с макияжем, но такой оттенок помады навсегда остался в ее сердце.

Ким Кардашьян поделилась школьной фотографией
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 Теги: Ким Кардашьян, фото, школа

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Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
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