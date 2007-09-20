Раздел: Культура
Ким Кардашьян поделилась школьной фотографией
Знаменитость показала, как она выглядела в седьмом классе.
Совсем недавно Ким Кардашьян опубликовала в своем Instagram-аккаунте школьные фотографии с 7 класса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на svidok.online.
На снимках будущая звезда реалити-шоу показала, что она не выглядела как типичный 12-летний подросток.
Уже в этом возрасте будущая жена Канье Уэста носила откровенную школьную форму, высокие каблуки и делала провокационный макияж. Поклонники удивляются, почему администрация школы не делала ей замечания и как Крис Дженнер отпускала свою дочь в таком виде.
Многомиллионная армия поклонников Ким Кардашьян была в шоке, насколько взрослым не по годам выглядит их кумир. Комментаторы уверены, что юная законодательница моды в средней школе выглядела минимум на 16.
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Пользователи написали, что телезвезда переборщила с желанием выглядеть старше, которым «страдают» большинство подростков. Ким Кардашьян намекнула, что любила экспериментировать с макияжем, но такой оттенок помады навсегда остался в ее сердце.
Совсем недавно Ким Кардашьян опубликовала в своем Instagram-аккаунте школьные фотографии с 7 класса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на svidok.online.
На снимках будущая звезда реалити-шоу показала, что она не выглядела как типичный 12-летний подросток.
Уже в этом возрасте будущая жена Канье Уэста носила откровенную школьную форму, высокие каблуки и делала провокационный макияж. Поклонники удивляются, почему администрация школы не делала ей замечания и как Крис Дженнер отпускала свою дочь в таком виде.
Многомиллионная армия поклонников Ким Кардашьян была в шоке, насколько взрослым не по годам выглядит их кумир. Комментаторы уверены, что юная законодательница моды в средней школе выглядела минимум на 16.
Читайте также: Известная рок-группа отправится на последние гастроли
Пользователи написали, что телезвезда переборщила с желанием выглядеть старше, которым «страдают» большинство подростков. Ким Кардашьян намекнула, что любила экспериментировать с макияжем, но такой оттенок помады навсегда остался в ее сердце.
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