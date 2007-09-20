Раздел: Культура
Сальма Хайек поделилась снимком из семейного архива
Актриса показала фото с мужем и детьми
52-летняя Сальма Хайек опубликовала в Instagram фото, на котором она позирует с супругом, французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино и детьми – общим ребенком пары, дочерью Валентиной и детьми Пино от прошлого брака, пишет Хроника.инфо со ссылкой на glamurchik.tochka.net
"Они так быстро растут", - подписала фото знаменитость.
К слову, снимок Хайек разместила накануне дня рождения дочери Валентины. Звездная мама также опубликовала короткое видео, в котором дочь делает ей стрижку.
Читайте также: Сальма Хайек взбудоражила снимком в мокром бикини
Отметим, что Сальма Хайек впервые стала мамой в 41 год. В 2007-м у Сальмы и Франсуа родилась дочка Валентина Палома Пино. До ее появления на свет Пино и Хайек встречались несколько лет и поженились в 2009 году, в День святого Валентина в Париже. А в апреле того же года молодожены отпраздновали свадьбу в оперном театре Ла-Фениче в Венеции.
52-летняя Сальма Хайек опубликовала в Instagram фото, на котором она позирует с супругом, французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино и детьми – общим ребенком пары, дочерью Валентиной и детьми Пино от прошлого брака, пишет Хроника.инфо со ссылкой на glamurchik.tochka.net
"Они так быстро растут", - подписала фото знаменитость.
К слову, снимок Хайек разместила накануне дня рождения дочери Валентины. Звездная мама также опубликовала короткое видео, в котором дочь делает ей стрижку.
Читайте также: Сальма Хайек взбудоражила снимком в мокром бикини
Отметим, что Сальма Хайек впервые стала мамой в 41 год. В 2007-м у Сальмы и Франсуа родилась дочка Валентина Палома Пино. До ее появления на свет Пино и Хайек встречались несколько лет и поженились в 2009 году, в День святого Валентина в Париже. А в апреле того же года молодожены отпраздновали свадьбу в оперном театре Ла-Фениче в Венеции.
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