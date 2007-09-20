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Регина Тодоренко рассказала о наркозависимости жениха

Регина Тодоренко рассказала о наркозависимости женихаВедущая рассказал о прошлом своего жениха.

Экс-ведущая трэвел-шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко рассказала, как она познакомилась со своим женихом, почему не хотела бы встретить его раньше, и как они решили завести детей. Девушка поделилась также личной информацией о наркотической зависимости Влада Топалова, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

Главным вопросом, который интересует большинство поклонников Регины остается ее беременность. Девушка прокомментировала, была ли запланирована беременность.

"Нет, я ничего не планировала, мне просто очень хотелось детишек. Мне кажется, что уже такой возраст, когда можно", - подметила ведущая.

Известно, что у Влада Топаловаа на протяжении четырех лет была сильная наркотическая зависимость. Молодой человек признавался даже, что иногда у него отказывали почки. Однако Тодоренко, которая ждет от него ребенка, отметила, что это пройденный этап в его жизни.

"На самом деле мы об этом много разговаривали. Он действительно перевернул эту страницу и хорошо, что я его знаю таким, каким я его знаю. Потому что другим я его не видела, не ощущала, не чувствовала. Сейчас он для меня очень хороший молодой человек, с которым я чувствую себя настолько комфортно, насколько не чувствовала ни с одним мужчиной. Вот это для меня важно сейчас. А то что было, слава Богу, оно прошло. И оно меня не касается. Это очень круто, я вижу, что человек готов идти дальше. Мне иногда кажется, что он обул сапоги-скороходы и готов бежать, мчаться, чтобы делать для меня все", - отметила ведущая.

Несмотря на то, что первые слухи об отношениях Топалова и Тодоренко появились весной 2018 года, ведущая призналась, что с молодым человеком их отношения длятся уже около года.

"У меня в жизни все быстро происходит. Я этому рада, что так все динамично, интенсивно и я счастлива, что со мной рядом такой человек. Когда находишь своего человека, все происходит очень быстро", - заявила Регина.

Также певица рассказала, когда и как планирует свадьбу гулять, ведь предложение она уже получила.

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"Я жду, когда все сбудется и в следующем году закачу веселую такую, хорошую вечеринку с огромной семьей, знакомыми, родственниками. Просто хочется, чтобы все эти заботы и хлопоты были приятными. Сейчас чуть-чуть другие заботы приятные", - сообщила артистка.

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 Теги: Регина Тодоренко, наркотики

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Сегодня, 10:13 » Автор: Анна Мартынова
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