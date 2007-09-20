» » София Ротару растрогала подписчиков признанием в любви
Раздел: Культура  
0

София Ротару растрогала подписчиков признанием в любви

София Ротару растрогала подписчиков признанием в любвиУ Софии Ротару и её мужа Анатолия Евдокименко «золотая» свадьба.

София Ротару опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram пост, посвящённый её покойному мужу. Она призналась в любви к нему, несмотря на долгий срок расставания.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

У Софии Ротару и её мужа Анатолия Евдокименко «золотая» свадьба, но супруг певицы не дожил до этой даты. Супруга одна встречает этот день, храня в сердце своего возлюбленного, ставшего ей единственным на всю жизнь. Она написала, что сегодня отмечается день рождения семьи, который ознаменовал всё самое главной для неё. Звезда призналась, ей его очень не хватает мужа, его юмора, глаз, и улыбок.

Читайте также: София Ротару порадовала трогательным семейным снимком

Поклонников подобная прямота очень растрогала. Они написали немало добрых слов в адрес кумира. Многие признались, они рады, ведь им посчастливилось увидеть собственными глазами пример настоящей любви, которая не может быть разрушена годами и расстоянием.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: София Ротару, свадьба

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:54 » Автор: Едгар Букмирза
     0
     0

Похожие новости по теме

София Ротару поделилась архивным снимком своего сына София Ротару поделилась архивным снимком своего сына

София Ротару решила поделиться с поклонниками своей радостью

София Ротару показала свою семью София Ротару показала свою семью

София Ротару опубликовала семейный снимок.

София Ротару рассказала о любви всей своей жизни София Ротару рассказала о любви всей своей жизни

Муж Софии Ротару умер еще в 2002 году, но певица все еще не может смириться со страшной утратой.

Брат покойного супруга Софии Ротару обвиняет певицу в смерти мужа Брат покойного супруга Софии Ротару обвиняет певицу в смерти мужа

Застолья после концертов свели в могилу Анатолия Евдокименко.

В молодости София Ротару была «затюканной деревенской девушкой», – брат Евдокименко В молодости София Ротару была «затюканной деревенской девушкой», – брат Евдокименко

По убеждению Валерия Евдокименко, именно София виновна в смерти его брата.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх