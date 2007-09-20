Раздел: Культура
София Ротару растрогала подписчиков признанием в любви
У Софии Ротару и её мужа Анатолия Евдокименко «золотая» свадьба.
София Ротару опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram пост, посвящённый её покойному мужу. Она призналась в любви к нему, несмотря на долгий срок расставания.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
У Софии Ротару и её мужа Анатолия Евдокименко «золотая» свадьба, но супруг певицы не дожил до этой даты. Супруга одна встречает этот день, храня в сердце своего возлюбленного, ставшего ей единственным на всю жизнь. Она написала, что сегодня отмечается день рождения семьи, который ознаменовал всё самое главной для неё. Звезда призналась, ей его очень не хватает мужа, его юмора, глаз, и улыбок.
Читайте также: София Ротару порадовала трогательным семейным снимком
Поклонников подобная прямота очень растрогала. Они написали немало добрых слов в адрес кумира. Многие признались, они рады, ведь им посчастливилось увидеть собственными глазами пример настоящей любви, которая не может быть разрушена годами и расстоянием.
София Ротару опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram пост, посвящённый её покойному мужу. Она призналась в любви к нему, несмотря на долгий срок расставания.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
У Софии Ротару и её мужа Анатолия Евдокименко «золотая» свадьба, но супруг певицы не дожил до этой даты. Супруга одна встречает этот день, храня в сердце своего возлюбленного, ставшего ей единственным на всю жизнь. Она написала, что сегодня отмечается день рождения семьи, который ознаменовал всё самое главной для неё. Звезда призналась, ей его очень не хватает мужа, его юмора, глаз, и улыбок.
Читайте также: София Ротару порадовала трогательным семейным снимком
Поклонников подобная прямота очень растрогала. Они написали немало добрых слов в адрес кумира. Многие признались, они рады, ведь им посчастливилось увидеть собственными глазами пример настоящей любви, которая не может быть разрушена годами и расстоянием.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
0
0
Также советуем посмотреть
- Прикольные фотки, способные развеселить в любую погоду
- Забавные способы решить повседневные проблемы
- Прикольные фотки людей, которым незнакома удача
- Потешные комиксы, которые оценят все владельцы собак
- Смешные СМСки, которые могли отправить только родители
- Путин знатно оконфузился во время выступления
- Поднимаем настроение: десятка отличных анекдотов
- Немец отдал в бюро находок 2,5 кг золота, найденные в шкафу
- Киевляне продолжают шутить над ночной непогодой
- Сеть насмешило фото, сделанное в супермаркете в Крыму
- Наглый осьминог оставил водолаза без камеры
- Пять минут смеха: свежие анекдоты на утро воскресенья
- Незваный гость: турист возмутил слонов «визитом» в их вольер
- Сутки в зоне ООС: боевики 28 раз обстреливали позиции ВСУ
- В Cети популярность набирает странное фото
- Порошенко рассказал, как Кремль вмешивается в украинские выборы
- Футболист провалился в яму на стадионе
- Житель Энергодара забыл, где оставил свой автомобиль
- Россиянин попросил убежища в Украине: названа причина
- Веселые анекдоты для хорошего субботнего настроения
- Уморительные кадры, сделанные на американских горках
- Упитанный кот из британского супермаркета умилил Сеть
- Когда что-то пошло не так: забавные свадебные снимки
- Забавный енот-воришка стал звездой Сети
- Королева пародий Instagram стала звездой Сети
- Забавные снимки из жизни неудачников
- Талант фотографа: отец случайно сделал из дочери интернет-звезду
- Забавные животные, угодившие в курьезные ситуации
- Смех до упаду: «чудики» в общественном транспорте
- Сутки в ООС: 18 обстрелов, трое раненых
Оставьте свой комментарий