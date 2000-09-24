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Раздел: Культура  
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Светлана Тарабарова похвасталась стройной фигурой

Светлана Тарабарова похвасталась стройной фигуройПевица позирует в черном платье с поясной сумкой в тон.

Украинская певица Светлана Тарабарова, которая недавно родила первенца, продемонстрировала поклонникам в социальных сетях, как она выглядит после родов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Новые фото Тарабарова опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке певица позирует в черном платье с поясной сумкой в тон. Стоит заметить, что 28-летняя счастливая мамочка выглядит в прекрасной форме.

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Я мечтала надеть этот сарафан с мая месяца. Мамы меня поймут, и не только мамы,– прокомментировала фотографию новоиспеченная мама.
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 Теги: Светлана Тарабарова, фигура

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Вчера, 23:51 » Автор: Едгар Букмирза
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