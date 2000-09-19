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Раздел: Культура  
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71-летняя София Ротару показала, как выглядела в молодости

71-летняя София Ротару показала, как выглядела в молодостиПевица поделилась архивным фото с покойным мужем.

Народная артистка Украины София Ротару, которая не на шутку напугала поклонников состоянием здоровья, поделилась с поклонниками архивным фото, где изображена с мужем Анатолием Евдокименко.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Певица выложила черно-белое изображение, где любимый нежно ее обнимает. Как рассказала артистка, 22 сентября она отпраздновала бы 50-ю годовщину брака с любимым.

"Сегодня исполняется 50 лет со дня нашей свадьбы. День рождения Семьи! Если бы ты знал, как мне тебя не хватает... Твоих глаз, чувства юмора и поддержки. Единственный мой. Люблю больше жизни!" – прокомментировала фото София Михайловна.

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Напомним, украинский музыкант Анатолий Евдокименко и София Ротару поженились 22 сентября 1968 года. Мужчина был руководителем ансамбля "Червона рута" и имел звание Народный артист Украины. Анатолий Евдокименко умер в Киеве 23 октября 2002 года. Его похоронили на Байковом кладбище.

71-летняя София Ротару показала, как выглядела в молодости
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 Теги: София Ротару, в молодости

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Сегодня, 11:11 » Автор: Ирина Шевченко
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