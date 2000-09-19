Раздел: Культура
В США умер известный украинский поэт
О смерти поэта сообщил кинокритик Сергей Трымбач.
В больнице города Бунтон, штат Нью-Джерси, умер поэт украинской диаспоры Богдан Рубчак, ему было 83 года.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
"Сегодня утром, то есть 23 сентября 2018 года, скончался выдающийся украинский поэт, профессор Иллинойского университета Богдан Рубчак (1935-2018). Умер в нью-джерзийской больнице", – сообщил кинокритик.
Отошел один из создателей Нью-Йоркской группы, поэт особого мелоса в украинской поэзии, глубокий знаток литературы, эрудит, богемник, просто мой старший приятель, с которым в течение почти десятилетия дружил,– написал Тримбач.
Он родился в 1935 году в Калуше. Оттуда семья Богдана переехала в Германию в 1943 году, где умер отец поэта.
Позже Богдан с матерью перебрался в США. Более 40 последних лет он преподавал украинистику и славистику в Иллинойском университете. Богдан Рубчак был одним из основателей Нью-Йоркской поэтической группы.
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Кроме того переводил литературные произведения с английского, немецкого и французского языков. Издал 5 сборников собственных стихов и упорядочил антологию современной украинской поэзии на западе. Специалисты отмечали особый мелос его стихов.
В больнице города Бунтон, штат Нью-Джерси, умер поэт украинской диаспоры Богдан Рубчак, ему было 83 года.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
"Сегодня утром, то есть 23 сентября 2018 года, скончался выдающийся украинский поэт, профессор Иллинойского университета Богдан Рубчак (1935-2018). Умер в нью-джерзийской больнице", – сообщил кинокритик.
Отошел один из создателей Нью-Йоркской группы, поэт особого мелоса в украинской поэзии, глубокий знаток литературы, эрудит, богемник, просто мой старший приятель, с которым в течение почти десятилетия дружил,– написал Тримбач.
Он родился в 1935 году в Калуше. Оттуда семья Богдана переехала в Германию в 1943 году, где умер отец поэта.
Позже Богдан с матерью перебрался в США. Более 40 последних лет он преподавал украинистику и славистику в Иллинойском университете. Богдан Рубчак был одним из основателей Нью-Йоркской поэтической группы.
Читайте также: В Киеве умер известный украинский поэт
Кроме того переводил литературные произведения с английского, немецкого и французского языков. Издал 5 сборников собственных стихов и упорядочил антологию современной украинской поэзии на западе. Специалисты отмечали особый мелос его стихов.
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