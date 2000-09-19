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Раздел: Культура  
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Игорь Ласточкин рассказал о своем трудном детстве

Игорь Ласточкин рассказал о своем трудном детстве Шоумен начал работать с десяти лет.

Игорь Ласточкин признался, что у него был сложный период в жизни. В шоу "Танці з зірками 2018" Ласточкин рассказал о своем бедном детстве, когда у него ничего не было, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Ласточкин сообщил, что 1996 год стал для него самым сложным и изменил его жизнь. Именно тогда он начал работать: "1996 год. Я еще не зная, что такое деньги - начал их зарабатывать".

Телеведущий признался, что с 10-ти лет начал работать, ведь многого у него в жизни не было. Работал на заправке, был официантом, грузчиком и всегда мечтал оказаться по ту сторону экрана. Его мечта сбылась.

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Ласточкин посвятил свое выступление во время 5-го эфира "Танців з зірками 2018" тем, у кого есть мечта, но они по каким-то причинам пока не смогли ее воплотить. Ласточкин посоветовал быть настойчивыми и работать.
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 Теги: Игорь Ласточкин, детство

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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