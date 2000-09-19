Раздел: Культура
Игорь Ласточкин рассказал о своем трудном детстве
Шоумен начал работать с десяти лет.
Игорь Ласточкин признался, что у него был сложный период в жизни. В шоу "Танці з зірками 2018" Ласточкин рассказал о своем бедном детстве, когда у него ничего не было, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Ласточкин сообщил, что 1996 год стал для него самым сложным и изменил его жизнь. Именно тогда он начал работать: "1996 год. Я еще не зная, что такое деньги - начал их зарабатывать".
Телеведущий признался, что с 10-ти лет начал работать, ведь многого у него в жизни не было. Работал на заправке, был официантом, грузчиком и всегда мечтал оказаться по ту сторону экрана. Его мечта сбылась.
Читайте также: Селена Гомес удалилась из социальных сетей
Ласточкин посвятил свое выступление во время 5-го эфира "Танців з зірками 2018" тем, у кого есть мечта, но они по каким-то причинам пока не смогли ее воплотить. Ласточкин посоветовал быть настойчивыми и работать.
Игорь Ласточкин признался, что у него был сложный период в жизни. В шоу "Танці з зірками 2018" Ласточкин рассказал о своем бедном детстве, когда у него ничего не было, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Ласточкин сообщил, что 1996 год стал для него самым сложным и изменил его жизнь. Именно тогда он начал работать: "1996 год. Я еще не зная, что такое деньги - начал их зарабатывать".
Телеведущий признался, что с 10-ти лет начал работать, ведь многого у него в жизни не было. Работал на заправке, был официантом, грузчиком и всегда мечтал оказаться по ту сторону экрана. Его мечта сбылась.
Читайте также: Селена Гомес удалилась из социальных сетей
Ласточкин посвятил свое выступление во время 5-го эфира "Танців з зірками 2018" тем, у кого есть мечта, но они по каким-то причинам пока не смогли ее воплотить. Ласточкин посоветовал быть настойчивыми и работать.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
939
0
Также советуем посмотреть
- Умом не понять: смешные фотки, которые могли сделать лишь в России
- Забавные фотки людей, точно знающих, что такое «плохой день»
- Провал Поветкина на ринге высмеяли фотожабами
- На такие прикольные поступки способны только отчаявшиеся родители
- Сотрудники похвастались веселыми оправданиями опозданий
- Потешные животные, тоже умеющие обижаться
- Американский рыбак умудрился заснять «снежного человека»
- Договор о «дружбе» – это бомба замедленного действия
- В Одессу направят усиленную группу правоохранителей
- Карикатура израильского художника на российское оружие в Сирии набирает
- «МММщик открывает банк»: соцсети высмеяли обещания нового главаря «ДНР»
- Президент получил ручной ЦИК
- ВВС будет вынуждена опровергнуть свой фейк
- Кошачий дедушка: пенсионер, помогающий животным, прославился на весь мир
- Выборы в России: хочу жить при втором туре
- На Луганщине около 2 тысячи домов остались без света
- Последние конфузы Путина высмеяли свежими фотожабами
- Україна впевнено входить у Європейський дім
- Даже тень двоится: Сеть развеселила странная фотка Захаровой
- Про гроші з Кіотського протоколу
- ВМС рассказали об опасных инцидентах во время прохождения Керченского пролива
- Человек-паук отдыхает: отчаянный прыжок енота рассмешил Сеть
- Кто в ООН против рассмотрения «украинского вопроса»
- На Донбассе без водоснабжения остаются семь населенных пунктов
- Покушение на активиста в Одессе: полиция ответила на упреки активистов
- Втрати Росії через Донбас мають зростати
- Ленивый канадец на девять месяцев "потерял" выигрышный лотерейный билет
- Страсти по бюджету на следующий год
- Забывчивая студентка насмешила нелепым письмом профессору
- В Полтавской области напали на волонтера
Оставьте свой комментарий