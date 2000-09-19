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Раздел: Культура  
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Кристина Агилера впечатлила образом роковой соблазнительницы

Кристина Агилера впечатлила образом роковой соблазнительницыПевица снялась в эффектной фотосессии для глянца.

Продвигая грядущий концертный тур Liberation Tour, Кристина Агилера снялась для обложки нового номера Cosmopolitan

В интервью известному глянцу певица рассказала о своих предпочтениях в жизни, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главком.

По словам Агилеры она не готова заводить романы с коллегами по шоу-бизнесу.

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«У меня были возможности, но это не в моем стиле – встречаться с другим человеком из нашего бизнеса. С теми, кто хочет попасть в шоу-бизнес, как правило, что-то да не в порядке. Ну вот взять хотя бы меня. У меня точно есть кое-какие пунктики. Мне кажется, в отношениях я могу выдержать только одну звезду – это себя», - призналась певица.

Кристина Агилера впечатлила образом роковой соблазнительницы
Кристина Агилера впечатлила образом роковой соблазнительницы
Кристина Агилера впечатлила образом роковой соблазнительницы
Кристина Агилера впечатлила образом роковой соблазнительницы
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 Теги: Кристина Агилера, яркий образ

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Сегодня, 17:55 » Автор: Ирина Шевченко
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