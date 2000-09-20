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Раздел: Культура  
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Виктория Бекхэм вновь станет мамой

Виктория Бекхэм вновь станет мамойЭтого ребенка планировали уже давно.

Хотя последние пару лет в Сети и прессе неоднократно обсуждались проблемы между знаменитыми супругами, 43-летним Дэвидом Бекхэмом и 44-летней Викторией Бекхэм, распадаться пара, судя по всему, не собирается.

Более того, по информации инсайдеров, звезды, которые уже воспитывают четверых детей, вскоре снова станут родителями. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.

Приближенные к паре источники рассказали западным СМИ о том, что скоро у Виктории и Бекхэма появится пятый ребенок. «Недавно они собрали в своем доме близких друзей и произнесли тост. Дэвид со слезами на глазах сообщил, что скоро их семья станет на одного человека больше», - поделился инсайдер.

Также он добавил, что этого ребенка звездная пара хотела уже давно. Предполагается, что Виктория станет мамой в марте 2019 года. Хотя пока пол будущего малыша не афишируют, уточняется, что Виктория и Дэвид мечтают еще об одной дочери.

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Напомним, сейчас муж и жена воспитывают четверых детей: 19-летнего Бруклина, 16-летнего Ромео, 13-летнего Круза и семилетнюю дочь Харпер.
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 Теги: Виктория Бекхэм, беременность, мама

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Сегодня, 21:44 » Автор: Едгар Букмирза
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