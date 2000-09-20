Раздел: Культура
Виктория Бекхэм вновь станет мамой
Этого ребенка планировали уже давно.
Хотя последние пару лет в Сети и прессе неоднократно обсуждались проблемы между знаменитыми супругами, 43-летним Дэвидом Бекхэмом и 44-летней Викторией Бекхэм, распадаться пара, судя по всему, не собирается.
Более того, по информации инсайдеров, звезды, которые уже воспитывают четверых детей, вскоре снова станут родителями. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.
Приближенные к паре источники рассказали западным СМИ о том, что скоро у Виктории и Бекхэма появится пятый ребенок. «Недавно они собрали в своем доме близких друзей и произнесли тост. Дэвид со слезами на глазах сообщил, что скоро их семья станет на одного человека больше», - поделился инсайдер.
Также он добавил, что этого ребенка звездная пара хотела уже давно. Предполагается, что Виктория станет мамой в марте 2019 года. Хотя пока пол будущего малыша не афишируют, уточняется, что Виктория и Дэвид мечтают еще об одной дочери.
Читайте также: Виктория Бекхэм показала пляжное фото
Напомним, сейчас муж и жена воспитывают четверых детей: 19-летнего Бруклина, 16-летнего Ромео, 13-летнего Круза и семилетнюю дочь Харпер.
Хотя последние пару лет в Сети и прессе неоднократно обсуждались проблемы между знаменитыми супругами, 43-летним Дэвидом Бекхэмом и 44-летней Викторией Бекхэм, распадаться пара, судя по всему, не собирается.
Более того, по информации инсайдеров, звезды, которые уже воспитывают четверых детей, вскоре снова станут родителями. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.
Приближенные к паре источники рассказали западным СМИ о том, что скоро у Виктории и Бекхэма появится пятый ребенок. «Недавно они собрали в своем доме близких друзей и произнесли тост. Дэвид со слезами на глазах сообщил, что скоро их семья станет на одного человека больше», - поделился инсайдер.
Также он добавил, что этого ребенка звездная пара хотела уже давно. Предполагается, что Виктория станет мамой в марте 2019 года. Хотя пока пол будущего малыша не афишируют, уточняется, что Виктория и Дэвид мечтают еще об одной дочери.
Читайте также: Виктория Бекхэм показала пляжное фото
Напомним, сейчас муж и жена воспитывают четверых детей: 19-летнего Бруклина, 16-летнего Ромео, 13-летнего Круза и семилетнюю дочь Харпер.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1974
0
Также советуем посмотреть
- Особенности русских свадеб в уморительных фотках
- Украина выполнила большую часть рекомендаций по борьбе с коррупцией
- Забавные питомцы, не желающие расставаться с хозяевами
- Климкин признался в отсутствии прогресса в переговорах с Венгрией
- Странные «персонажи», которых можно встретить лишь в супермаркетах
- Пользователи Сети поделились эпичными историями своих увольнений
- В соцсетях высмеяли назначение Болдуина профессором киевского ВУЗа
- Над шуткой Лаврова о Порошенко смеются в Сети
- Вдова погибшего на Донбассе украинского военного подала в суд на РФ
- Помпео признал неудачу с Россией
- В ВМС раскрыли цель переброски боевых кораблей в Азовское море
- Птицы прославились, сделав "массаж" своему хвостатому другу
- «Права справа» стала на заваді знищення стратегічного підприємства
- Российское оружие для Сирии высмеяли меткой карикатурой
- Активисты собирают ночной протест на Банковой
- Леонтьев vs Розенберг
- Карта ООС: ситуация на востоке Украины на 26 сентября
- Украина сама себя загнала в кабалу
- Британским пенсионерам предложили необычную замену котам
- Блогер насмешил нелепым экспериментом с шинами и газировкой
- В Сети бурно обсуждают казус, случившийся с Порошенко в ООН
- Историю изменить не получится
- Боевики на Донбассе открыли огонь по российским военным, - разведка
- В России нашли способ помочь Путину «дорасти» до Лукашенко
- Во сколько обойдется «любовь» к России
- Кабмин увеличил число призывников на осенний призыв
- На побережье Азовского моря прошли учения танкистов и пограничников
- Как «обуздать» Венгрию
- В оккупированном Донбассе взорвали 10 автомобилей
- Маленький непоседа сорвал прямой эфир своей мамы
Оставьте свой комментарий