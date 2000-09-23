» » Инсайдер рассказал о беременности Виктории Бекхэм
Раздел: Культура  
0

Инсайдер рассказал о беременности Виктории Бекхэм

Инсайдер рассказал о беременности Виктории Бекхэм По данным источника, Дэвид и Виктория ждут пятого ребенка.

43-летний Дэвид Бекхэм (David Beckham) и 44-летняя Виктория Бекхэм (Victoria Beckham) воспитывают четверых детей: 19-летнего Бруклина, 16-летнего Ромео, 13-летнего Круза и семилетнюю дочь Харпер, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Несмотря на то что семья часто проводит время вместе, путешествует и снимается в совместных фотосессиях, некоторые считают эту идиллию постановочной. Сплетники утверждают, что в последнее время супруги находятся на грани развода.

Недавно в Сети появились слухи о беременности Виктории. По словам инсайдера, супруга футболиста ждет пятого ребенка. «Недавно они собрали в своем доме близких друзей и произнесли тост. Дэвид со слезами на глазах сообщил, что скоро их семья станет на одного человека больше», - поделился источник, близкий к окружению семьи.

Читайте также: Леди Гага очаровала поклонников своим новым образом

Инсайдер отметил, что звездная пара очень ждала пятого ребенка. По его словам, это событие устранило разногласия, сделав семью более крепкой. Предполагается, что Виктория станет мамой в марте 2019 года. Пол будущего ребенка пока неизвестен, но, по данным СМИ, супруги мечтают о второй девочке.

Инсайдер рассказал о беременности Виктории Бекхэм
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Бекхэм, беременность

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
     121
     0

Похожие новости по теме

Виктория Бекхэм вновь станет мамой Виктория Бекхэм вновь станет мамой

Этого ребенка планировали уже давно.

Виктория Бекхэм снялась для обложки глянца Виктория Бекхэм снялась для обложки глянца

Фото Виктории Бекхэм украсило обложку модного журнала.

Примерный отец: Дэвид Бекхэм шьет кукольные платья для дочери Примерный отец: Дэвид Бекхэм шьет кукольные платья для дочери

Виктория Бекхэм показала поклонникам трогательный кадр с мужем.

Виктория Бекхэм всячески пытается спасти свой брак Виктория Бекхэм всячески пытается спасти свой брак

Дизайнер намерена родить ребенка, чтобы спасти брак.

Виктория Бэкхем рассказала правду о разводе с супругом Виктория Бэкхем рассказала правду о разводе с супругом

Известная дизайнер и певица наконец-то расставила все точки над «и» в отношениях с мужем.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх