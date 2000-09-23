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Инсайдер рассказал о беременности Виктории Бекхэм
По данным источника, Дэвид и Виктория ждут пятого ребенка.
43-летний Дэвид Бекхэм (David Beckham) и 44-летняя Виктория Бекхэм (Victoria Beckham) воспитывают четверых детей: 19-летнего Бруклина, 16-летнего Ромео, 13-летнего Круза и семилетнюю дочь Харпер, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Несмотря на то что семья часто проводит время вместе, путешествует и снимается в совместных фотосессиях, некоторые считают эту идиллию постановочной. Сплетники утверждают, что в последнее время супруги находятся на грани развода.
Недавно в Сети появились слухи о беременности Виктории. По словам инсайдера, супруга футболиста ждет пятого ребенка. «Недавно они собрали в своем доме близких друзей и произнесли тост. Дэвид со слезами на глазах сообщил, что скоро их семья станет на одного человека больше», - поделился источник, близкий к окружению семьи.
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Инсайдер отметил, что звездная пара очень ждала пятого ребенка. По его словам, это событие устранило разногласия, сделав семью более крепкой. Предполагается, что Виктория станет мамой в марте 2019 года. Пол будущего ребенка пока неизвестен, но, по данным СМИ, супруги мечтают о второй девочке.
43-летний Дэвид Бекхэм (David Beckham) и 44-летняя Виктория Бекхэм (Victoria Beckham) воспитывают четверых детей: 19-летнего Бруклина, 16-летнего Ромео, 13-летнего Круза и семилетнюю дочь Харпер, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Несмотря на то что семья часто проводит время вместе, путешествует и снимается в совместных фотосессиях, некоторые считают эту идиллию постановочной. Сплетники утверждают, что в последнее время супруги находятся на грани развода.
Недавно в Сети появились слухи о беременности Виктории. По словам инсайдера, супруга футболиста ждет пятого ребенка. «Недавно они собрали в своем доме близких друзей и произнесли тост. Дэвид со слезами на глазах сообщил, что скоро их семья станет на одного человека больше», - поделился источник, близкий к окружению семьи.
Читайте также: Леди Гага очаровала поклонников своим новым образом
Инсайдер отметил, что звездная пара очень ждала пятого ребенка. По его словам, это событие устранило разногласия, сделав семью более крепкой. Предполагается, что Виктория станет мамой в марте 2019 года. Пол будущего ребенка пока неизвестен, но, по данным СМИ, супруги мечтают о второй девочке.
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